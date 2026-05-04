キャブスが4勝3敗でラプターズとの1回戦を突破…ピストンズとの東準決勝へ

5月4日（現地時間3日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズとの第7戦に臨んだ。

キャブスは僅差ながら相手にリードを許す時間帯が続くなか、6点ビハインドで迎えた第2クォーター残り1分11秒からジェームズ・ハーデン、ジェイレン・タイソンの3ポイントシュートが炸裂。49－49と同点で試合を折り返した。

後半に入ると、第3クォーター開始からエバン・モーブリーとドノバン・ミッチェルの2人で9－0のラン。ハーデン、ジャレット・アレン、サム・メリル、マックス・ストゥルースも加勢すると、相手を19得点に抑え込んだ。

第4クォーターは開始2分16秒にディーン・ウェイドの長距離砲で試合最大22点差。その後も2ケタの点差を保ったまま進め、114－102で勝利を収めた。

キャブスはアレンが22得点19リバウンド3ブロック2スティールの大暴れ。ミッチェルが22得点、ハーデンが18得点6リバウンド3スティール、モーブリーが13得点7リバウンド、メリルが13得点、ストゥルースが12得点8リバウンド5アシスト2スティールを記録した。

なお、4勝3敗で1回戦を突破したキャブスは、カンファレンス・セミファイナルでデトロイト・ピストンズと対戦する。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 114－102 トロント・ラプターズ



CLE｜24｜25｜38｜27｜＝114



TOR｜26｜23｜19｜34｜＝102

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