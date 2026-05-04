「わかられますか？」が信頼度を左右する！正しい伝え方とは？【頭がいい人の敬語の使い方】

「わかられますか？」が信頼度を左右する！正しい伝え方とは？

「わかられますか？」じゃわからない！

顧客に応対しているときなど、こちらの説明を理解してくれたかどうかを確認するため、こんな言い方をすることがありますね。

「説明をさせていただきましたが、わかられますか？」たしかに「れる」「られる」は敬語のキーワードの1つです。これをつけると、それだけで敬語になってしまうことは少なくありません。例えば、「行く」→「行かれる」、「来る」→「来られる」、「話す」→「話される」、「泣く」→「泣かれる」、「会う」→「会われる」・・・・・・など、あげれば枚挙にいとまがないほどです。

「先日、パーティに行かれたそうですね。会場で弊社の〇〇に会われたと聞きました。△△様が話されたことがとても印象深かったと申しておりました」

このように「れる」「られる」だけを使っても、そつのない敬語の会話ができあがります。「わかられますか？」もその活用範囲の広さに期待した敬語づかいだと思いますが、これはちょっと悪かったようです。「わかるか？」の丁寧な言い方は、

「おわかりになりますか？」

「おわかりでしょうか？」

が適切です。

「わかられますか？」との違いは明らか。ビジネスシーンでは、その差が仕事における信頼度さえも左右しかねないのです。

「わかる」だけではありません。「れる」「られる」が拒絶反応を示すような語を上表にいくつか挙げてみましょう。

25ページで「お・ご＋～になる」という敬語表現を紹介しましたが、ありがちなのがこの表現にさらに「れる」「られる」をつけて、敬意が過剰な二重敬語になってしまうケースです。

間違いやすい「れる」「られる」敬語

【出典】『頭がいい人の敬語の使い方』著：本郷陽二