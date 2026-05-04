千葉市蘇我スポーツ公園で4日に開催予定だった音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」が、強風のため中止となることが同日、主催者から発表された。

主催者は「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました」と説明。交通機関のダイヤの乱れも理由とした。

イベントは開場が午前9時、開演11時30分、終演が午後8時35分を予定。2日から5日まで開催されており、4日はILLIT、CUTIE STREET、Da−iCE、Novelbright、ME:I、M!LK、ヤングスキニー、優里らが出演予定だった。5日の開催については協議中とし、4日の午後、「できるだけ早い時間」に再度告知するとした。

4日はシンガー・ソングライターの平井大（35）が千葉・幕張海浜公園で開催予定だったライブ「THE BEACH TRIP 2026」初日公演も、強風の影響で中止すると発表。「会場である『県立幕張海浜公園 幕張の浜』がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です」と現地の天候を伝え、「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない強風となる予報を受け、楽しみにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」としていた。5日と6日は予定通り開催予定とし、「チケットに若干枚数の余裕がありますので、ぜひお買い求めの上、ご来場ください」と呼びかけている。

千葉県では4日早朝から、北西部、北東部、南部で、陸上で15メートル、海上で20メートルの強風が吹く可能性があるとして、強風・波浪注意報が発令されている。