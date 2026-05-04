5児の母・辻希美、“バージョンアップ”した中1長男の手作り弁当を披露「今日は…」 今春から毎朝の弁当作り生活がスタート
5児の母でタレントの辻希美（38）が4月30日、自身のブログを更新。“バージョンアップ”した、高1長男への手作り弁当を披露した。
【写真】「今日はスープジャー買って豚汁入れてみた」“汁物”付きになった中1長男への手作り弁当
辻は、この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。
この日は「気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調子が悪かった…」と、気合いで弁当作りに励んだことを報告。
弁当の写真には、普段の曲げわっぱの弁当、フルーツのほか、“アツアツ”の汁物も添えられており「今日はスープジャー買って豚汁入れてみた」と辻。体調が優れないなかでも、愛情たっぷりの食事を作り上げていた。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・０）が誕生している。
【写真】「今日はスープジャー買って豚汁入れてみた」“汁物”付きになった中1長男への手作り弁当
辻は、この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。
この日は「気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調子が悪かった…」と、気合いで弁当作りに励んだことを報告。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・０）が誕生している。