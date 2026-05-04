2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは2日（土）、3日（日）に各地で第14節の10試合が行われました。

EAST-Aは、開幕から13連勝中だった首位ベガルタ仙台（J2）が3位ブラウブリッツ秋田（J2）に敗戦で今季初黒星。2位湘南ベルマーレ（J2）も栃木シティ（J2）に敗れ勝ち点差は『7』のままとなっています。モンテディオ山形（J2）は栃木SC（J3）にPK勝利で連敗を止め、5位に浮上しました。

EAST-Bは、ヴァンフォーレ甲府（J2）が松本山雅FC（J3）を破り3連勝で首位キープ。2位いわきFC（J2）はジュビロ磐田（J2）にPK勝ちで、首位甲府を勝ち点差『1』で追いかけます。RB大宮アルディージャ（J2）は5試合ぶりの90分勝ちで3位浮上。北海道コンサドーレ札幌（J2）はFC岐阜（J3）に快勝し4連勝と調子を上げています。

次回は6日（水）に第15節10試合が各地で開催されます。

【第14節】

＜EAST-A＞

◆秋田 3−1 仙台（2日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【秋田】佐藤大樹（前半3分）梅田魁人（前半28分）佐川洸介（後半12分）【仙台】武田英寿（後半37分）

◆相模原 3−3(PK3-1) 横浜FC（2日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【相模原】中山陸（前半21分）綿引康（前半28分）沖田空（前半33分）【横浜FC】杉田隼（後半12分、後半45+2分）ジョアン パウロ（後半25分）

◆栃木C 2−1 湘南（2日、レモンガススタジアム平塚）

得点【栃木C】森俊貴（前半14分）西谷和希（前半45分）【湘南】加瀬直輝（前半1分）

◆群馬 1−0 八戸（3日、プライフーズスタジアム）

得点【群馬】大畑隆也（後半6分）

◆山形 2−2(PK5-4) 栃木SC（3日、NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】高橋潤哉（前半38分）氣田亮真（後半10分）【栃木】堤陽輝（前半30分）大曽根広汰（後半13分）

＜EAST-B＞

◆いわき 1−1(PK4-2) 磐田（2日、ヤマハスタジアム(磐田)）

得点【いわき】木吹翔太（後半27分）【磐田】川粼一輝（前半13分）

◆札幌 3−0 岐阜（2日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）

得点【札幌】大森真吾（後半20分、後半45+4分）原康介（後半44分

◆長野 0−0(PK4-3) 藤枝（2日、長野Uスタジアム）

◆甲府 1−0 松本（3日、サンプロ アルウィン）

得点【甲府】内藤大和（後半2分）

◆大宮 2−1 福島（3日、とうほう・みんなのスタジアム）得点【大宮】泉柊椰（後半30分）関口凱心（後半45+6分）【福島】土屋櫂大（後半45+4分）