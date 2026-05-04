○ ツインズ 4−3 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月3日 ターゲット・フィールド＞

トロント・ブルージェイズが敵地4連戦を2勝2敗のタイで終了。岡本和真内野手（29）は「2番・三塁」でフル出場し、3試合連発の9号本塁打を放った。

現地1日に2打席連発、前日にも8号ソロ含む2打点を挙げた岡本。3点を追う9回表、一死一塁で第5打席を迎えると、前日に本塁打を放った右腕トパの低めスイーパーを振り抜き、左中間の自軍ブルペンに飛び込む9号2ラン。直近3戦4発目となるアーチで1点差に詰め寄った。

さらに、3番ブラディミール・ゲレロJr.、4番ヘスス・サンチェスと連打で一死一、二塁と逆転のチャンスを作ったが、5番レニン・ソーサが二ゴロ併殺に打ち取られて試合終了。勝率5割復帰の懸かった一戦に惜しくも敗れ、ブルージェイズの借金は再び「2」となった。

岡本は4打数1安打、2打点、1四球、2三振という内容で、5月に入ってから3試合連続で安打と打点をマーク。今季.236、9本塁打、22打点、OPS.791に向上させた。