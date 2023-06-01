【今日の献立】2026年5月4日(月)「ホタルイカとネギのパスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ホタルイカとネギのパスタ」 「ポテトサラダの春巻き」 「アボカドとプチトマトのサラダ」 の全3品。
ホタルイカにポテトサラダ・・・いつものメニューにちょっと手を加えるだけで一味違ったおいしさに！
【主食】ホタルイカとネギのパスタ
プリッとしたホタルイカにシャキッと食感を残したネギがよく合います。
調理時間：30分
カロリー：532Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩 16g
ホタルイカ 100g
青ネギ 2~3本 ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)1本分
オリーブ油 大さじ3
白ワイン 大さじ1
塩コショウ 少々
2. フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で熱し、香りがたったらホタルイカ、白ワイン、(1)のゆで汁お玉1杯分を加えて、サッと炒める。
3. 青ネギ、(1)のスパゲティーを加えてしっかりとからめ、塩コショウで味を調えて器に盛る。
【副菜】ポテトサラダの春巻き
いつものポテトサラダが、パリッと香ばしく揚がった春巻きに変身！
調理時間：20分
カロリー：587Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜下味＞
酢 小さじ1~1.5
塩コショウ 少々
ゆで卵 (固ゆで)1個
マヨネーズ 大さじ2
ハム 4枚
水煮コーン (缶)大さじ2
春巻きの皮 4枚
＜小麦粉のり＞
小麦粉 大さじ1.5
水 適量 サラダ油 適量 サラダ菜 2~4枚
ウスターソース 適量
2. ＜下味＞の材料を加えて全体に混ぜ合わせ、粗熱を取る。ゆで卵を加えてつぶすように混ぜ合わせ、さらに水煮コーン、マヨネーズを加えて混ぜ合わせる。
3. 春巻きの皮にハムをのせ、(2)の具1/4量をのせてひと巻きし、左右を折って手前から包むように巻き、巻き終わりは、＜小麦粉のり＞で留める。
4. 少し多めのサラダ油をフライパンに入れ、ゆっくりと揚げ焼きする。器にサラダ菜と共に盛り、ウスターソースを添える。
【副菜】アボカドとプチトマトのサラダ
まったり濃厚なアボカドとプチトマトがサッパリおいしいサラダです。
調理時間：10分
カロリー：174Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
プチトマト 6~8個
新玉ネギ 1/8個
フレンチドレッシング (市販品)大さじ1.5~2
塩コショウ 少々
ホタルイカにポテトサラダ・・・いつものメニューにちょっと手を加えるだけで一味違ったおいしさに！
【主食】ホタルイカとネギのパスタ
プリッとしたホタルイカにシャキッと食感を残したネギがよく合います。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：532Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）スパゲティー 160g
塩 16g
ホタルイカ 100g
青ネギ 2~3本 ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)1本分
オリーブ油 大さじ3
白ワイン 大さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】ホタルイカはサッと水洗いして、目とくちばしを取る。青ネギは斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にたっぷりの分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の時間通りにゆで、ザルに上げる(ゆで汁はお玉1杯分残しておいて下さい)。
©Eレシピ
2. フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で熱し、香りがたったらホタルイカ、白ワイン、(1)のゆで汁お玉1杯分を加えて、サッと炒める。
©Eレシピ
3. 青ネギ、(1)のスパゲティーを加えてしっかりとからめ、塩コショウで味を調えて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ポテトサラダの春巻き
いつものポテトサラダが、パリッと香ばしく揚がった春巻きに変身！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：587Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ジャガイモ 2個
＜下味＞
酢 小さじ1~1.5
塩コショウ 少々
ゆで卵 (固ゆで)1個
マヨネーズ 大さじ2
ハム 4枚
水煮コーン (缶)大さじ2
春巻きの皮 4枚
＜小麦粉のり＞
小麦粉 大さじ1.5
水 適量 サラダ油 適量 サラダ菜 2~4枚
ウスターソース 適量
【下準備】ジャガイモは皮ごときれいにタワシで水洗いし、ぬれたままラップでふんわり包む。＜小麦粉のり＞の材料を混ぜ合わせ、のり状にする。
©Eレシピ
【作り方】1. ジャガイモを電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。上下を返してさらに1分30秒〜2分加熱し、竹串がスッと刺さったらタオル等で包んで皮をむく。ボウルに入れ、熱いうちにフォーク等でつぶす。
©Eレシピ
2. ＜下味＞の材料を加えて全体に混ぜ合わせ、粗熱を取る。ゆで卵を加えてつぶすように混ぜ合わせ、さらに水煮コーン、マヨネーズを加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. 春巻きの皮にハムをのせ、(2)の具1/4量をのせてひと巻きし、左右を折って手前から包むように巻き、巻き終わりは、＜小麦粉のり＞で留める。
©Eレシピ
4. 少し多めのサラダ油をフライパンに入れ、ゆっくりと揚げ焼きする。器にサラダ菜と共に盛り、ウスターソースを添える。
©Eレシピ
【副菜】アボカドとプチトマトのサラダ
まったり濃厚なアボカドとプチトマトがサッパリおいしいサラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：174Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）アボカド 1個
プチトマト 6~8個
新玉ネギ 1/8個
フレンチドレッシング (市販品)大さじ1.5~2
塩コショウ 少々
【下準備】アボカドは種を取って皮をむき、ひとくち大に切る。プチトマトはヘタを取り、熱湯に入れて皮が破れたら水に取り、皮をむく。新玉ネギは細かいみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ