絶好調の前田大然が３戦連発！リーグ戦で二桁得点達成！セルティックは逆転５連覇へ、10人相手に２−１できっちり勝利。旗手怜央はまた出番なし
５月３日に開催されたスコットランドリーグ第35節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、５位のハイバーニアンと敵地で対戦。出番が激減している旗手はベンチスタートとなった一方、絶好調の前田はCFで先発した。
開始８分、前田はさっそく裏に抜け出すも、シュートは大きくクロスバーの上を越える。度々チャンスに絡む38番はさらに、直前にマクグラスが一発退場し、数的優位となって迎えた24分にもスルーパスに反応するが、またしても決めきれない。
それでも41分、ジョンストンからのグラウンダーのクロスを押し込み、見事に今季12点目をマーク。28歳の日本代表FWは公式戦３戦連発で、リーグ戦での得点数も二桁に達した。
ここから一気にリードを広げたいところだったが、45＋３分に思わぬ失点をし、１−１で折り返す。
その後、中々２点目を奪えず、焦れる展開が続くなか、72分にCKからイヘアナチョが待望の勝ち越し点を挙げた。
このまま２−１でタイムアップ。逆転で５連覇を目指すセルティックがきっちりと勝ち切り、４日に３位のレンジャーズと戦う首位ハーツとの勝点差を０とした。なお、旗手はまたしても出番なしで終わった。
今季リーグ戦は残り３試合で、ホームでレンジャーズ、敵地でマザーウェル、ホームでハーツの順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール１アシスト
開始８分、前田はさっそく裏に抜け出すも、シュートは大きくクロスバーの上を越える。度々チャンスに絡む38番はさらに、直前にマクグラスが一発退場し、数的優位となって迎えた24分にもスルーパスに反応するが、またしても決めきれない。
ここから一気にリードを広げたいところだったが、45＋３分に思わぬ失点をし、１−１で折り返す。
その後、中々２点目を奪えず、焦れる展開が続くなか、72分にCKからイヘアナチョが待望の勝ち越し点を挙げた。
このまま２−１でタイムアップ。逆転で５連覇を目指すセルティックがきっちりと勝ち切り、４日に３位のレンジャーズと戦う首位ハーツとの勝点差を０とした。なお、旗手はまたしても出番なしで終わった。
今季リーグ戦は残り３試合で、ホームでレンジャーズ、敵地でマザーウェル、ホームでハーツの順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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