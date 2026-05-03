「最近は高加水でしっとりとした食感のパンや、甘さ控えめで日常的に食べやすいタイプが好まれる傾向にあります」

【写真】パン職人が厳選、大手コンビニ3社の「イチオシ食パン」

そう話すのは、料理研究家でパン職人の松本ゆうみさん。

高加水のしっとりやわらか系が人気

「“生食パン”も一つのジャンルとして定着しましたが、以前より価格は落ち着いてきました。また、健康志向の高まりから、米粉入りのパンを選ぶ人も増えています。米粉を使うことで、もっちりとした食感や焼いたときの軽い歯切れの良さが楽しめます」（松本さん、以下同）

では、毎日食べる食パンはどのように選べばいいのか。

「購入時には、原材料表示をチェックすることも一つのポイントです。甘みを加える原料や油脂の種類によって、味わいや栄養バランスが変わってきます。

例えば、糖類の種類によっては血糖値への影響が気になるとされるものもありますし、油脂についても気にする方は原材料を見比べて選ぶとよいでしょう。添加物の使用状況や原材料のシンプルさを重視して選ぶ方も増えています。

最近はそうしたニーズに応えた商品も徐々に増えているので、自分の基準に合ったものを選ぶのがおすすめです」

セブン-イレブンのイチオシ3品

素材選びや食感設計、商品ごとの明確な差別化が光る。幅広い世代の細かなニーズに応える充実の構成

もっちり食パン6枚入（161kcal/6枚/181円）

無添加×米粉で仕上げた軽やか食パン

「米粉、米油、米麹を使ったあっさりとした後味で、毎日でも食べ続けられる軽やかさが特徴。しかもこの価格で添加物不使用という点に企業努力を感じます。温めると米粉特有のもっちり感が一段と引き立ちます」（松本さん、以下同）

バターやハム、チーズなど惣菜系の具材とも好相性。

金の食パン4枚入（261kcal/4枚/343円）

濃厚ミルク風味のリッチ食パン

バターと生クリームを練り込んだ無添加の贅沢仕様。

「もっちり食感に加え、歯切れのよさも兼ね備えた完成度の高さが魅力。シンプルで質のよい原材料も、専門店に引けを取らない仕上がりです」

やや高価格だが、フレンチトーストやジャム、クリームと合わせれば手軽にデザート感覚に。生でもトーストでも楽しめる。

しっとり食パン6枚入（152kcal/6枚/127円）

抜群のコスパで日常使いに最適

1枚約20円という低価格を実現した定番品。バターと相性抜群。

「価格を抑えつつもしっとり感は十分で、満足度も高い一品。キメはやや粗めで軽い口当たりのため、朝食に取り入れやすい。トーストするとサクッとした食感に変化します」

ファミリーマートのイチオシ2品

価格と風味のバランスがよく、工夫を感じるラインナップ

しっとりやわらか食パン6枚（156kcal/6枚/180円）

限界に挑戦!? 耳まで驚きのやわらかさ

輸送条件の制約があるコンビニパンでありながら、耳がくびれるほどのやわらかさを実現。生でもトーストでも使い勝手がよい。

「やわらかさとしっとり感が際立ち、サンドイッチなど生食アレンジにも適しています。甘さは控えめで、フルーツ系からハム・チーズまで幅広く合わせやすい万能タイプです」

小麦香る食パン6枚（152kcal/6枚/150円）

焼いて引き立つ香ばしさ

小麦の風味を前面に出したしっかりタイプ。

「全体的に水分量は控えめで、ややしっかりめの仕上がり。しっとり系が好みの場合は生食だと物足りなさを感じるかも。トーストすると香ばしさが際立ち、持ち味が生きます」

ローソンのイチオシ2品

手に取りやすい価格帯が中心。どこか懐かしい素朴な味を楽しみたい人に

香り豊かなもっちりとした食パン6枚入（157kcal/6枚/181円）

ミルク香る、やさしい甘さのスイーツ系

脱脂粉乳由来のミルク感がほんのり広がるやわらかな生地。

「キメが細かく、手に吸いつくようなしっとり感が印象的。口に入れるとほのかな甘さが広がり、食べ飽きないバランスです。生食・トーストどちらにも対応でき、コスパ面でも優秀。ジャムやバターで甘さを引き立てるとぐっとおいしい」

味わいの食パン6枚入（163kcal/6枚/138円）

シチューやスープと一緒に食べるなら

昔ながらの風味を残したベーシックタイプ。バターやオリーブオイルでコクを足すと好バランス。

「ライ麦由来の香ばしさが特徴で、全体的に水分は控えめ。しっかりめの食感のため、シチューやスープに合わせて食べると相性がよいです。コスパは平均的といった印象」

※カロリーはすべて1枚当たり、価格はすべて税込み表記です（価格は編集部調べ）

今回実食してもらったのは……松本ゆうみさん●料理研究家。ドーナツ専門店＆ベーカリーショップのオーナー。パン職人。時短・節約・作り置きなど、忙しい日常に寄り添うレシピを発信している。NHK『きょうの料理』などのテレビ出演やレシピ本発行累計80万部突破など、多方面で活躍中。

取材・文／井上真規子