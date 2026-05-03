これなら手が汚れない！子どもに人気の「肉巻きおにぎり」のお悩み解決

手が汚れない「肉巻きおにぎり」の作り方とは？

子どもにも大人にも人気の「肉巻きおにぎり」。おいしいけれど、食べるときに手が汚れるのが難点ですよね。今回は、そんな悩みを解消してくれるレシピをフィーチャー。思わず「こんな方法があったのか！」と声が出そうなアイデアです。

スイーツみたい！アイス感覚で食べられるおにぎり

1.お茶碗半量のご飯をラップで包み、細長く整えます。 使用するお弁当箱に、アイスバー用スティックと一緒に並べて入るように調整します。





2. ご飯をキャンディ包みにして、片側にスティックをまっすぐ差し込み、再びラップで包みます。





3. かために握り直し、お弁当箱に並べてフタをし、冷蔵庫でひと晩冷やします。





4. 翌朝とり出して肉で巻きます。スティックをアルミホイルで包み、温めたフライパンに巻き終わりを下にしてIN。全体的に焼けたらタレを加え、照りが出るまで焼きます。これで完成！





細長く丸めたご飯に市販のアイスバー用スティックを差し込むだけ。ひと晩冷やしてから肉で巻いて焼けば、ご飯がボロボロくずれる心配もなし。スティックがついているおかげで手で持っても汚れず、最後までおいしく食べられるのも◎。運動会や遠足、ピクニックなどのお弁当にもぴったりです。ぜひ作ってみてください。（TEXT：森智子）