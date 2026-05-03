◆パ・リーグ 日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）

日本ハムは３日、オリックス戦（エスコン）に快勝し、７球団目となる通算５０００勝を達成した。「７番・右翼」でスタメン出場した万波中正外野手（２６）は、２点リードで迎えた６回に左越え１０号ソロ。自身５年連続となる２ケタ本塁打を、３年ぶり２度目の両リーグ最速で達成した。球団で両リーグ最速２度は張本勲（６２、７１年）、ソレイタ（８０、８１年）に並ぶ最多タイ。自身最速３２試合目の達成で、節目の勝利に花を添えた。

完璧な手応えに、万波は歩きながら打球の行方を見つめた。２点リードで迎えた６回２死走者なし。オリックス先発・九里の２ボールからの３球目、内寄りに甘く入ってきたチェンジアップを捉えた。左翼２階席のさらに奥、通路付近まで届く特大の左越え１０号ソロは、３年ぶり２度目となる両リーグ最速の２ケタ弾。球団通算５０００勝への“祝砲”を「思い描いたスイングと思い描いた打球と、本当に理想的なホームランだった」と自画自賛した。

イメージ通りの一発だった。１、２打席目、最後は変化球を振らされいずれも空振り三振。「（球種が）多彩な投手なので、どれだけ甘い球を打てるか、難しい球を振らないかというのが肝になる。もう１回甘い球というのと、今日の場合は緩いボールを待って。価値のある３打席目だった」。ホームランキング争いを独走する中で、攻め方がより繊細になっていることは感じている。厳しい警戒網の中で、一振りで仕留めたことに価値があった。

自身２度目の１０号両リーグ一番乗りは、球団では張本勲、ソレイタに並ぶ最多タイ。さらに３２試合目での１０号到達は、前回両リーグ最速だった２３年の４７試合目（チーム４９試合目）を大きく更新する自己最速だ。「素直に１２球団最速というのはうれしく思いますね。日頃の取り組みが結果につながっている。成長を実感できる一番の指標は過去の自分との比較」とスピード達成に手応えを口にした。

お立ち台では、子どものインタビュアーに背番号と同じホームラン数を期待され「無理ですね（笑）。それは現実的ではないですけど、ちっちゃい子がそうやって期待してくれるような選手でいたいなと思います」と語った背番号６６。持ち味を最大限に発揮し、停滞するチームに活力をもたらしていく。（山口 泰史）