£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬ËÌÀî¸¬Æó¼ÒÄ¹¡õÂç»³Éð»ÖÂåÉ½¤Î£²¥È¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö£±ÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
¡Ú£Ó£Ë£Å£´£¸±¿±Ä¥È¥Ã¥×£³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤¬£´·î£±Æü¤«¤é³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ë£Å½êÂ°¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÇÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾å¾ì´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£å£ù£È£ï£ì£ä£å£ò¤ÎÂç½ÐÍª»Ë¼ÒÄ¹¡Ê£´£³¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ë£Å¤ÎËÌÀî¸¬ÆóÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê£´£¶¡Ë¡¢Âç»³Éð»ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê£µ£´¡Ë¤Î£³¿Í¤òÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡££±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¾¸Å²°È¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤ÈÀïÎ¬¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡½¡½£´·î£±ÆüÉÕ¤±¤Ç£Ë£å£ù£È£ï£ì£ä£å£ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÁÈ¿¥²þÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¹¥È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ë£Å½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÅª¤Ï
¡¡Âç½Ð¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼Âç½Ð¡Ë¡¡£±ÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ£Ó£Ë£Å£´£¸»ö¶È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸»ö¶È¤Î¤ß¤Î²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Î»ñ¸»¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ä¿ô»ú¤Î¸«¤¨Êý¤â´Þ¤á¤ÆÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ»×·èÄê¤ÎÂ®¤µÅù¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¼¥¹¥ÈÆâ¤Î£±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡Âç½Ð¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÂÎ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À·ÝÇ½´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ï¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ø¤Î»ñ¶âÅêÆþ¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿Íø±×¤¬Â¾¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¼¥¹¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ê£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ø¤Î¡Ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ë¼ã´³¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦£Ó£Ë£Å»ö¶È¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Ê¬³ä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½½Å¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡¡Âç½Ð¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ë£Î£ï£ö£å£ì£â£ò£é£ç£è£ô¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍø±×¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ý±×²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë°Ê¾åÅöÁ³¤½¤³¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯¿Í·ïÈñ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¥³¥¹¥È¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤Ù¤ÉôÊ¬¤òÁÇÁá¤¯È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¤ß¤ò¹½¤¨¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ë£Å¤ÏËÌÀî¸¬ÆóÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢Âç»³Éð»ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î£²¥È¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡Âç½Ð¡¡ËÌÀî¤Ï¸Å¤¯¤«¤é£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æº£¸å¤Î¿·¤·¤¤Å¸³«¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç»³¤Ï£³·î£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤â¾¯¤·¸øÉ½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼Â¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î£Ó£Ë£Å¥ª¥¿¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢²áµî¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤Î£²¿Í¤òÈ´¤Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ËÌÀî¼ÒÄ¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ë£ÅÂåÉ½¤ÎÏÃ¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«
¡¡ËÌÀî¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼ËÌÀî¡Ë¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÏÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÇ®¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂç»³¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÌ³Åª¤ÊºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ£²¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤É¤¦²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡££±ÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï
¡¡ËÌÀî¡¡¤³¤ì¤Ï¹ñÆâÁ´¤Æ¤Î£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½÷À¸þ¤±¤Ë¤â²¿¤«°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¿¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ½÷À¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤¹¤´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¸«¤¨Êý¤ä³èµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢£Ó£Ë£Å¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È°ìµ¤¤ËÃå²Ð¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Âç»³ÂåÉ½¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸·Ð±Ä¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«
¡¡Âç»³ÂåÉ½¡Ê°Ê²¼Âç»³¡Ë¡¡ÀµÄ¾¡¢ÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤âÂç½Ð¡¢ËÌÀî¤«¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡££±£µÇ¯Á°¡¢ÉáÄÌ¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î°®¼ê²ñ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤¬¤Þ¤µ¤«·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦àÅ·Ì¿á¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢º£¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤´¤á¥µ¥Þ¿·µ¬¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Âç»³¡¡¡Ê£²£°£±£°Ç¯£··î£·ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ë£³ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡×¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤£Ö£Å£Î£Õ£Ó¡×¡Ê£²£°£±£±Ç¯£³·î£±£°ÆüÈ¯Çä¤Î£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤Ç³«²Ö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤°¤é¤¤¤«¤é¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£²´üÀ¸¤Î°ë¸¶°É²Ú¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Âç»³¡¡Æþ¤ê¸ý¤Ï¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·à¾ì¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ë¸¶°É²Ú¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¤ì¤Ç¤¹¡£°ë¸¶¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆ±»Ö¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤½¤Ã¤×¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁíÁªµó¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤»¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¿ôÇ¯¤¢¤ê¡¢¸«»ö¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨Âè£±²óÁíÁªµó¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç·÷³°¤À¤Ã¤¿°ë¸¶°É²Ú¤Ï£²£°£±£³Ç¯£¶·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£µ²óÁíÁªµó¤Ç£±Ëü£²£³£±£¹É¼¤ò½¸¤á£µ£¸°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃÄ·ëÎÏ¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Î¡Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡ÊÇ®ÎÌ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤ÈÅö»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤ÏÌ¾¸Å²°ºß½»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«
¡¡Âç»³¡¡Åìµþ¤«¤é¡Ê¸ø±é¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡ËÌ¾¸Å²°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»ä¼«¿È¤ÏÌ¾¸Å²°½Ð¿È¤Ç¼Â²È¤ÏÅ·Çò¶è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉàÃÏ¸µ°¦á¤¬¶¯¤¤¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¹¥¤¤À¤È¤«¡¢É´²ßÅ¹¤Ï¾¾ºä²°¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÌ¾¥¿¥¯¡ÊÌ¾Å´¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¡Ê£Ó£Ë£Å£´£¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£