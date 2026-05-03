プロテニスプレイヤー・錦織圭（36）が今シーズン限りで現役引退することを発表した。錦織は5月1日付けで、自身のSNSに引退を決断した旨の文書を投稿。

【写真】キスマイ玉森とマンションから外出する、現「錦織の妻」観月あこ

《小さい頃からテニスに夢中になり、「世界で戦いたい」という思いだけを胸に走り続けてきました》《その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです》

などと、テニスへの思いを綴っている。

錦織の華々しい成績

錦織の成績は華々しく、2014年5月に日本人男子として初めて世界ランクトップ10入り。同年の全米オープンではアジア人男子初のグランドスラム決勝進出を果たし、準優勝に輝いた。さらに2015年3月には世界ランク4位浮上、2016年のリオデジャネイロ五輪では日本勢96年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得している。

「錦織さんの存在はテニス界のみならず、日本の各メディアでも大きく取り上げられ一世を風靡しました。しかし、そんな彼の人気も途中で失速します。思い出されるのが、ガーシーが暴露したモデル妻との出会いでしょう。2022年5月、暴露系YouTuberのガーシーこと東谷義和さんが、錦織さんに現在の妻である観月あこさんを“アテンド”した過去を明かしました」（芸能ライター）

ガーシーによると錦織が日本に帰ってくるため女性をアテンドして欲しいと、知り合いの元プロテニス選手から連絡があったらしい。そこで交流のあったアイドルグループのメンバーに声をかけ、集められた女性の中に観月がいたとのことだ。

錦織と観月の交際

2014年頃から報じられていた錦織と観月の交際。約6年の愛を実らせて2020年に結婚し、現在は2児をもうけている。しかし交際当初から周囲は大反対していたという。

錦織の父親は観月のことを《悪い娘だと思う》《お金とか名誉を持つとね、それが目的の人しか寄ってこない》と批難し、コーチのマイケル・チャン氏も交際を続けるなら《コーチを辞める》とまで言ったとの話も。

他にも交際中に錦織のカードを使って豪遊しているなど、良くない噂が囁かれた観月。彼女の前に錦織が交際していた女性が新体操の元日本団体選手で、日頃から献身的にマッサージをしていたなどと報じられていたため、より一層錦織に対して《完全に女性選び失敗》《これだけ反対されても気づけないものなのか》といった声があがっていた。

その後怪我も重なり、2020年に年間最終ランキング41位まで落ちると、2022年には長期離脱によりランキングが消滅。すっかり成績を落としてしまった錦織だが――。

「2025年6月には『週刊文春』に不倫が報じられました。お相手のモデルの女性とは2年半にわたって関係を続けていたそうです。錦織さんは不倫を認め謝罪しましたが、観月さんのイメージが良くないからか、それほど炎上せずに話は消えていきました」（前出・芸能ライター）

錦織が現役を退けば、これまでより観月との時間も取れるだろう。そうなれば夫婦の関係も深まっていくのではないだろうか。