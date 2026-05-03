お笑いタレント陣内智則（52）が2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。明石家さんまの妻だった女優大竹しのぶ（68）と食事に行ったことを明かした。

明石家さんま（70）がスタジオ入りし、収録開始即「この前、大竹さんと久々に飲みに行った」と切り出すと、陣内は「いやそれワシやないか」と定番のツッコミで訂正した。

スタジオの芸人たちは「はっや！」と陣内の反応速度に驚き、その事実にざわついた。

さんまは「なんで大竹さんと2人で飲むことがあったんや」と聞くと、陣内は「2人じゃない…2人じゃないです」と切り返した。

さんまは「大竹さんと結婚したらすごいぞ、お前。めちゃくちゃ“ワシやないか”できるぞ」と笑った。

陣内は「かわいらしい人ですね、大竹さん」と大竹の人柄について語り、「今が一番楽しいっておっしゃってました」と報告した。

さんまは「あのな、この間コメントで“思い出したくない”らしい。俺のこと。あんな楽しかった日々を…」と苦笑いした。

陣内は「あなただけでした」とイジり、ガクテンソク奥田修二も「一方通行でした」と笑った。