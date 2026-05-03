◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド

阪神は佐藤輝明選手のタイムリーで1点先制し、6回にも相手のミスから2点を追加。先発の才木浩人投手が7回まで無失点の好投を披露すると、その裏に降雨コールドとなり勝利しました。

先発の才木投手は、中4日でのマウンドに上がり、初回から2つの三振を奪う上々の立ち上がりを見せます。2回には四球と2本のヒットなどで2死満塁のピンチを招きますが、この回のアウトは全て三振に仕留める力投で失点を許しません。

打線は3回まで井上温大投手に対しノーヒットでしたが、4回に1死1塁から佐藤輝明選手のスリーベースで1点を先制。援護をもらった才木投手は5回に2死2、3塁のピンチを招きましたが、中山礼都選手を空振り三振に切って落とし粘りの投球で応えます。

すると6回には、先頭の中野選手と森下翔太選手の連打で無死2、3塁のチャンスをつくり、続く佐藤選手は見逃し三振に終わるも、大山悠輔選手が申告敬遠で1死満塁のチャンスを得ます。そして小幡竜平選手の打席で、井上投手がワイルドピッチ、さらに大城卓三選手の悪送球でランナー2人が生還し3-0とリードを広げました。

7回の攻撃でも打線は躍動。2番手・田和廉投手を攻め、2死満塁のチャンスで佐藤選手に回りましたが、雨が強まり中断。そしてそのまま降雨コールドとなりました。

阪神は巨人に連勝しカード勝ち越しとなりました。