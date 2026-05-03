タレントで、近年は白濱イズミの名義でも活動するラブリさん（36）が3日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを明かしました。

インスタグラムでラブリさんは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。

続けて「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感。どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです」と喜びのコメントをつづっています。

ラブリさんは2019年に映像作家・米倉強太さんと結婚し、翌年に第1子を出産。近年は白濱イズミの名義で執筆など言葉を使った活動をするほか、実業家としても活動しているということです。実弟の白濱亜嵐さんはEXILEやGENERATIONSのパフォーマー、DJとして活躍しています。