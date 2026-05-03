卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は2日、グループステージ初日が行われ、日本女子はイングランドに3－0、フランスに3－1で勝利。シード順位決定戦で連勝を飾り、グループ首位突破へ前進した。

1971年の名古屋大会以来、55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。3日には首位突破をかけてドイツと対戦する。

■ライバル中国も首位突破へ連勝飾る

過去5大会連続で銀メダルを獲得している日本女子は、前回釜山大会では決勝で中国に2－3と迫るなどあと一歩に迫った。今大会は悲願の金メダル獲得へ挑む戦いとなる。

今大会は特別ルールにより決勝トーナメント進出はすでに確定しており、グループステージはシード順位を争う戦いとなっている。

オーダーに注目が集まる中、初戦のイングランド戦では張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、長粼美柚（木下グループ）の3人で臨み、3－0で快勝。団体戦経験を持つ3選手が重要な初戦で白星を挙げた。

続くフランス戦では、選考会を勝ち上がった18歳の面手凛（日本生命）を起用し、張本美、早田の2点起用で臨んだ。面手はベテランのユアン・ジア・ナンに1－3で敗れたものの、張本美が2勝を挙げる活躍を見せ、チームは3－1で勝利。初出場選手が経験を積みながら欧州の強豪を退けた。

連勝スタートを切った日本女子は、3日にドイツと対戦する。もう一方のグループ1では中国が連勝しており、順当にいけば首位通過が有力。決勝まで中国と対戦しないためには、日本も首位通過が求められる。

■初戦長粼、2戦目に面手を起用

ドイツで警戒すべきはザビーネ・ヴィンターで、シングルス世界ランキング9位。今年の「シンガポールスマッシュ」や「ITTF男女ワールドカップ」で4強入りを果たすなど、33歳にしてトップ10入りを果たした実力者である。バック面にアンチラバーを使用する独特のスタイルで、日本勢にとって難敵となる。

ザビーネ・ヴィンター（C）ITTF

日本はここまで張本美、早田を軸に、イングランド戦では長粼、フランス戦では面手を起用。初出場のカットマン、橋本帆乃香（デンソー）も控えており、ドイツ戦のオーダーにも注目が集まる。

新たなレギュレーションで行われている今大会。連勝スタートを切った日本女子が3連勝でグループ首位通過を決められるか。難敵ドイツとの一戦に注目が集まる。