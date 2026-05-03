世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。試合後、米専門誌は次戦の相手を予想した。

熱狂に包まれた東京ドーム。世紀の一戦を制したのは、井上だった。

緊張感漂う中、至高の攻防が続く。10回には、中谷が偶然のバッティングで眉間から出血。11回は井上が強打を見舞い、中谷の左目が開かない状態に追い込んだ。12回を戦い抜くと、両者ハグで健闘を称え合った。

今後の試合について「僕の中では白紙」と話した井上。一方、最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」はXで次戦の対戦相手を予想した。

候補として名を挙げたのは、世界スーパーフライ級3団体統一王者で“バム”の愛称で知られるジェシー・ロドリゲス（米国）だ。「ナオヤ・イノウエVSジェシー・“バム”・ロドリゲス」「これは次に実現させるべき対戦カードか？」とし、両者のイラストを投稿。海外ファンも期待の声を寄せた。

「スーパーバンタム級でイノウエに残された試合は、もうこれしかない」

「バムが体重を作れるなら、面白い試合になるだろうな」

「これは次に実現させるべき一戦だ！ パウンド・フォー・パウンドのトップ選手同士の対決で、勝ったほうが1位か2位になるだろう」

「激突する運命にある2人だ。どっちも偉大なボクサーだからな！」

「バムはずっと対戦を希望している。もし彼が次の試合で勝利すれば、この一戦は実現しそうだな。イノウエにとってまた一つ、スーパーファイトが生まれるのか？」

「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で井上は2位、ロドリゲスは4位。ロドリゲスは6月、WBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦する。



（THE ANSWER編集部）