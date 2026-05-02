“グリルズの祖”エディ・プレインの作品集が再刊行　ドーバー銀座がサイン会を開催

ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）が、アメリカのジュエラーでありグリルズの祖とされるエディ・プレイン（Eddie Plein）と、作家で映画監督のライル・リンドグレン（Ryle Lindgren）による作品集「マウス フル オブ ゴールド（MOUTH FULL OF GOLDS）」の再刊行を記念し、ライルと日本初のオーダーメイドグリル専門店「グリルズ ジュエルズ（GRILLZ JEWELZ）」の秋山哲哉を迎えたサイン会を開催する。5月12日の18時から20時まで、ドーバー ストリート マーケット ギンザ 7階のローズベーカリー ギンザで行う。

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マウス フル オブ ゴールズは、金冠や金の前歯、粗金、グリルズ、ダイヤモンドや真珠まで、エディが手掛けた装飾を写真とともに収録。同書は2021年に自費出版として400部発行され即完売し、2023年にイギリスの出版社「IDEA」が第二版として再版した。

今回出版される再編版は、ライルがメガホンを取る長編ドキュメンタリー映画「MOUTH FULL OF GOLD（原題）」の発表に伴い刊行。ソフトカバーへ仕様を変更し、新たに帯が付属する。序文はラッパーのエイサップ・ファーグ（A$AP Ferg）が担当し、ミュージックビデオ・ディレクターのヴァシュティ（Va$htie）や音楽プロデューサーでありDJのゴールディー（Goldie）、ラッパーで音楽プロデューサーのエイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）、ラッパーのジャスト・アイス（Just-Ice）、フォトグラファーのジャネット・ベックマン（Janette Beckman）、ファッションデザイナーのマーク・ジェイコブス （Marc Jacobs）らの寄稿やインタビューに加え、新たにグリルズ ジュエルズによるストーリーを収録している。価格は9900円。

ドキュメンタリー映画には、エディやエイサップ・ロッキーをはじめ、ゴールディーやミシェル・ラミー（Michèle Lamy）、マイク・タイソン（Mike Tyson）らが出演。映画「ムーンライト」で知られる俳優パトリック・デシル（Patrick Decile）をキャストに迎えた再現シーンも盛り込んでいる。2026年2月から7月にかけて「シークレット・スクリーニング」として世界各地で順次上映中で、一般公開は今夏を予定。劇場公開および主要なストリーミングプラットフォームで配信される。

■マウス フル オブ ゴールド ブックサイン会

開催日時：2026年5月12日（火）18:00〜20:00

会場：ドーバー ストリート マーケット ギンザ 7階 ローズベーカリー ギンザ

所在地：東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ西館

問い合わせ：03-6228-5080