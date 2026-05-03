格闘家・武尊の引退試合に駆け付けた、豪華メンツの集合ショットが公開された。

女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが２日までにインスタグラムを更新し「武尊さんの引退試合。こんなにも心が震える試合を、そして武尊さんの生き様を目の前で感じることができて、数日経った今も胸がいっぱいです。。」と興奮が冷めやらない。

妹の太鳳と、声優の弟・神葉（しんば）と観戦したという。「想像を絶する日々を乗り越えて全てを出し切るってこういうことなんだなと、応援しながらたくさんの感情が溢れ出て心が追いつかなかった。ほんっとうに格好良かったです！！」と感激。「試合後にマイク無しで会場に伝えた武尊さんの心からの言葉もまっすぐに届いて、私も、何があっても諦めずに頑張ろうと思えた。素晴らしい瞬間に立ち会わせていただき感謝の気持ちでいっぱいです。これからも武尊さんの活動を、そして格闘技界を応援しています」と感想をつづった。

武尊と土屋３きょうだいで撮影した一枚や、有名人の集合ショットも披露。女子レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さん、元バドミントン日本代表の潮田玲子さん、元関脇でタレントの豊ノ島、柔道の阿部一二三＆詩きょうだいらが映っている。

コメント欄には「素敵な写真ですね」「武尊選手、人望厚すぎ」の声が寄せられた。