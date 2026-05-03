「春季高校野球神奈川大会・準決勝、横浜８−６桐光学園」（２日、横浜スタジアム）

神奈川大会は準決勝２試合が行われ、横浜が８−６で桐光学園を下し、２年連続の関東大会出場を決めた。今秋ドラフト上位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）が１１安打６失点と打ち込まれながら、１８６球の完投勝利を挙げた。

織田は渾身（こんしん）の直球で最後のアウトを奪うと、ほっとした表情で天を仰いだ。２点差に迫られた九回２死一、二塁で狙い通り空振り三振。２試合連続完投勝利を収めたが、笑顔はなかった。「入りの甘さが課題。チームに影響を与える部分なので改善したい」と強い口調で話した。

二回に３四球で２失点と球数がかさみ、七回以外は毎回の走者を許した。それでもマウンドは譲らなかった。村田浩明監督（３９）は「夏は連戦も想定され、投げなければいけないこともある。今大会はやっていないことをやろうと取り組ませている」と、右腕の続投意思を尊重した。

最速１５２キロを計時したが“織田対策”で直球を狙われ、７四球と制球にも苦しんだ。要所で緩急を使い１３奪三振。自己最多の１８６球となったが「これだけの球数を投げてこそ意味がある」と糧にする考えだ。

横浜は関東大会の出場が確定。「自分の球どうこうではなくて初回、１球目っていうところを大事にしたい」と右腕。エースとしてチームを引っ張っていく。