◆米大リーグ ツインズ―ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の本塁打となる８号ソロを放った。２点を追う６回１死走者なしの３打席目に中堅へ飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の特大弾を放った。

岡本の勢いが止まらない。前日２日（同３日）の敵地・ツインズ戦では、メジャー初の１試合２本塁打を、同じくメジャー初の２打席連続弾で決めた。まずは同点の４回先頭で勝ち越し弾となる６号ソロを左翼席に運ぶと、続く５回１死一塁では、打球角度２２度という弾丸ライナーを左翼席最前列に突き刺した。

試合後には「毎日練習を重ねてコーチと話しながらやっている。今日は捉えられて良かった」とうなずきながら、「毎日試合に出ているので、そこでじぶんのパフォーマンスを出せるように準備していきたいなと思っています」と気を引き締め直した。２戦連発の８号は、２戦３発で、量産態勢に入ってきた。

この日は先発左腕・プリーリップと対戦した１、２打席目は中飛、遊飛と捉えきれずに凡退。２―４となった６回１死走者なしの３打席目は、２番手右腕・トパとの対戦になり、カウント１―１からやや低めの９２・４マイル（約１４８・７キロ）シンカーを捉えると、中堅へメジャー移籍後自己最長となる飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の特大弾を、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）、打球角度３３度と完璧に捉えて中堅へ運んだ。

すでにメジャー全体のトップに立つ１３本塁打を放っているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の陰に隠れ気味だが、チーム３３試合目での８号は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、３９・３発ペース。日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打２２本（１８年・大谷翔平＝当時エンゼルス）を軽々上回るだけでなく、日本人右打者の最多本塁打３２本（２５年・鈴木誠也＝カブス）の記録すら更新する勢いだ。

この試合開始前までの直近４試合では、３試合でチームの決勝打を放つなど、勝負強さも見せている岡本。巨人の４番、主将の重責を担っていた大砲は、異国の地でも持ち味を十分に発揮して存在感を示している。