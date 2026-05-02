ラ・リーガ 25/26の第34節 ビリャレアルとレバンテの試合が、5月2日21:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、ダニエル・パレホ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・エスピ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。

30分、レバンテが選手交代を行う。カルロス・アルバレス（MF）からイケル・ロサーダ（FW）に交代した。

38分に試合が動く。ビリャレアルのジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

ここで前半が終了。1-0とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、レバンテが選手交代を行う。イバン・ロメロ（FW）からTunde Kareem（FW）に交代した。

51分レバンテが同点に追いつく。パブロ・マルティネス（MF）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、62分ビリャレアルが逆転。サンティ・コメサーニャ（MF）のアシストからアルベルト・モレイロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

68分、レバンテは同時に2人を交代。Tunde Kareem（FW）、ケルビン・アリアーガ（MF）に代わりエタ・エヨング（MF）、ユーゴ・ラグーバー（MF）がピッチに入る。

その直後の68分ビリャレアルが追加点。ニコラス・ペペ（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

73分、ビリャレアルは同時に3人を交代。ジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アルフォンソ・ペドラサ（FW）、ダニエル・パレホ（MF）に代わりアジョセ・ペレス（FW）、セルジ・カルドナ（DF）、トーマス・パーティー（MF）がピッチに入る。

77分、レバンテが選手交代を行う。パブロ・マルティネス（MF）からブルゲ（MF）に交代した。

81分、ビリャレアルが選手交代を行う。パウ・ナバロ（DF）からウィリー・カンバラ（DF）に交代した。

84分、ビリャレアルが選手交代を行う。ジェラール・モレノ（FW）からタジョン・ブキャナン（MF）に交代した。

後半終了間際の87分ビリャレアルが追加点。ニコラス・ペペ（FW）のアシストからタジョン・ブキャナン（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

さらに90分ビリャレアルが追加点。セルジ・カルドナ（DF）のアシストからニコラス・ペペ（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ビリャレアルが5-1で勝利した。

なお、ビリャレアルは45+4分にダニエル・パレホ（MF）、55分にレナト・ベイガ（DF）、88分にトーマス・パーティー（MF）に、またレバンテは45分にケルビン・アリアーガ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-02 23:40:11 更新