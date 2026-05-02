◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定で下し、ともに３２戦全勝同士の無敗対決を制した。リング上での勝利インタビューでは冒頭で「中谷選手、ありがとうございました！」と感謝を伝えた。出血のないきれいな顔で「戦う前から言っていた、勝ちに徹する、勝つのは僕です、という戦いを実行しました」と自身の戦いを振り返った。「僕が見ている景色は独り占めですけど、今日こうして５万５０００人集まってくれたこその景色だと思う。またこの景色を見せてください」と話し、東京ドームでの再戦を希望した。今後については「未定ですけど、少し、ゆっくり休ませてください」とした。「１年間、この日を待ち望んでくれて、ありがとうございました。１年間疲れました。少し休んで、次戦の発表ができればと思います。次はＫＯする試合を見せたいと思います」と約束した。

尚弥は２年ぶりの東京ドーム興行で前回と同じく布袋寅泰のギター生演奏で入場。試合開始直前、２人が顔を合わせて立つとバッチバチににらみあった。序盤は互いに距離を測るような戦いで、ラウンド終わりには両者に笑顔も。４回になると尚弥にクリーンヒットが増え、主導権を握った。場内ビジョンでは尚弥が抜群の反射神経で中谷のパンチをよけているリプレー映像が流れると、場内からはどよめきが上がった。１０回残り１分を切って偶然のバッティングで中谷の眉間左側から出血。しばしの中断を挟んだが試合は続行された。どちらも倒れることなく試合を終えると、笑顔で抱き合い、健闘をたたえあった。

尚弥は自身の歴代最多記録を更新する７度目の４団体統一王座防衛に成功し、世界戦２８連勝も自身の歴代最多記録を更新、世界戦２８勝は単独歴代２位となった。またデビューから無傷の３３連勝は、日本人単独歴代１位となった。これまでは尚弥と中谷が３２連勝で並んでいた。

ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で、２位の尚弥が６位の中谷を下した。前回３４年ぶりに東京ドーム興行で尚弥はルイス・ネリ（メキシコ）に６回ＴＫＯ勝ちし、１年９か月ぶりに１位に返り咲いた。今回ＰＦＰ対決を制したことで、現在１位のＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝を上回り「世界最強ボクサー」に返り咲く可能性もありそうだ。

中谷戦へ向け、スパーリングの相手も「仮想・中谷」にこだわった。身長１７８センチのドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝ら米国、メキシコから５人を招聘（しょうへい）。アレクシス・エスピノサ（２４）＝メキシコ＝は、昨年１２月に中谷を苦しめたセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）が「仮想・中谷」として呼んでいたパートナー。長身サウスポーを体感し「ガードの位置」「打ち終わり」のイメージを染み込ませた。

この勝利は「通過点」に過ぎない。当初は中谷戦をスーパーバンタム級の「集大成」と話していた。しかし先月のＴｉｋＴｏｋライブ配信で「フェザー級が最終チャレンジかなと思います。中谷戦と、ひとつやりたいなと思っている試合、それが終われば、ラストの挑戦でフェザー級」とコメントした。名前こそ挙げなかったが、ＰＦＰ４位のＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝とのスーパーファイトへの機運も高まっている。

世界５階級制覇の偉業か、ＰＦＰ１位の座を懸けたバムとの最強決定戦か。「通過点」の先に、まだ誰も踏み入れたことのない「最強」へのモンスターロードが続いている。