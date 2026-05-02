福島の為に!チームの為に!

カズさんの応援も

頑張って参ります

同じく来年還暦の私も

頑張りますっ#福島県しゃくなげ大使#会津若松観光大使#福島ユナイテッドFC#三浦知良#恩人 https://t.co/P4izp9so1Q pic.twitter.com/5wB9v1yUXC