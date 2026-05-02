有名女性タレントが同世代カズとの2ショット披露「還暦マジ?」「まだ40代かと」「お若い」と驚きの声
元バレーボール日本女子代表でタレントの大林素子さんが1日、自身のX(@motoko_pink)で福島ユナイテッドFCの元日本代表FW三浦知良とのツーショットを披露した。
福島県しゃくなげ大使や会津若松観光大使を務める大林さんは「福島の為に!チームの為に! カズさんの応援も頑張って参ります」と投稿。カズと一緒にクラブのスポーツタオルを持った写真を掲載した。
大林さんは早生まれのカズの1学年下の1967年生まれ。「同じく来年還暦の私も頑張りますっ」とも綴っている。
このポストに「大好きなお二人のツーショット!」「レジェンド同士が福島に!」「ええっ!大林さんが還暦? まだ40代くらいだと思ってました」「まって大林さんも還暦マジ?」「え?還暦?すごすぎます。レジェンド!」「お二人ともお若いわぁ…」といった反応が寄せられた。
福島県しゃくなげ大使や会津若松観光大使を務める大林さんは「福島の為に!チームの為に! カズさんの応援も頑張って参ります」と投稿。カズと一緒にクラブのスポーツタオルを持った写真を掲載した。
大林さんは早生まれのカズの1学年下の1967年生まれ。「同じく来年還暦の私も頑張りますっ」とも綴っている。
福島の為に!チームの為に!— 大林素子 (@motoko_pink) May 1, 2026
カズさんの応援も
頑張って参ります
同じく来年還暦の私も
頑張りますっ#福島県しゃくなげ大使#会津若松観光大使#福島ユナイテッドFC#三浦知良#恩人 https://t.co/P4izp9so1Q pic.twitter.com/5wB9v1yUXC