SNSやライブを中心とする地下アイドルの台頭など、アイドル活動を夢見る未成年が増えている昨今。一方、未成年アイドルをめぐるパワハラやセクハラなど、労働環境をめぐるトラブルは一つの社会問題になっている。

【写真】アイドルに囲まれる、事務所代表のX被告。誕生日を祝われる投稿をアップしていた

アイドルグループを運営する芸能事務所の社長・X氏（30代、男性）は、14歳から活動していたアイドル・A子さんに対し、15歳の頃からその立場を悪用しわいせつ行為を繰り返していたとして、児童福祉法違反の疑いで2025年、逮捕された。そのX氏の公判が現在東京地裁にて行われている。

この事件を前後して、他の芸能事務所でも類似の逮捕事案が起きていることも看過できない。裁判では被害者とされるA子さんが証人として出廷し、その苦しい心のうちを証言した。【前後編の後編。前編から読む】

「トラウマ」になったアブノーマルな性交渉

A子さんは、X氏が代表を務める事務所に13〜14歳の時から所属し、アイドル活動をしていた。仕事上の悩みを相談したX氏と身体の関係を持ったのは15歳のころ。X氏の弁護人は、性行為があったことは認めた上で、「X氏とA子さんは交際していた。性交渉は立場を利用したものではない」と、起訴内容である児童福祉法違反を否認している。

A子さんは個人としてもグループとしても活動していた。X氏はA子さんの担当ではなかったが、チェキの撮影はX氏が行っていた。検察官によると、A子さんは途中から露出の多い「スペシャルチェキ」を撮られるようになり、撮影の後は性交させられていたという。

検察官から「X氏からされたことで特に嫌だったことは？」と質問された。A子さんは少し間を置いて、「行為のことを細かく言っても大丈夫ですか？」と問う。

A子さんは、お腹を殴られたり、性器や手を口に突っ込まれ吐きだした物を、A子さんが嫌がるのにX氏が食べていた、などと証言した。また下剤を飲まされ、出したものをX氏が食べたりA子さんに食べさせようとした、と主張する。それらを涙で途切れ途切れに証言し、「今でも思い出すとトラウマ」と語った。

ホテル以外でも屈辱的な行為があった。A子さんのライブ後に行われた特典会、ファンとチェキを撮る場などファンとの交流の場において、"振動器具"を身体につけられ、X氏がその様子を楽しそうに見ていることもあったという。X氏からは、LINEでそういった性的要求がなされていたという。

「性行為がどんなものなのかもちゃんとわかっていなかった」

一方、X氏の弁護人からの被告人質問では、X氏とA子さんの交際関係の有無について詳しく聞かれた。

被告人質問の内容をまとめると、A子さんは度々リストカットなどの自傷行為をし、X氏にそれを伝えるLINEを送っていた。またX氏との喧嘩後、X氏に「大好きだよ」と伝えるLINEメッセージも送っていた。さらにX氏との性交の際は、A子さんが避妊を望まなかったことに言及した。

A子さんのリストカットや不安定な言動を機に、X氏は2025年、A子さんの母親などを通じてA子さんを解雇しようとした。その後A子さんは家出をし、別の男性宅で一時的な生活を送るようになる。そんななか、男性の勧めもあって、被害申告に至ったという。

弁護人の被告人質問の途中で、泣き出してしまったA子さん。「15歳だったので、性行為がどんなものなのかもちゃんとわかっていませんでした」「（X氏は）一番信頼できる人物でした。だけど、性行為は望んでいませんでした」などと証言した。

検察官「裁判で証言することになり、思うことがあれば」

A子さん「正直、傍聴席にも声が聞こえているし、泣きたくはなかったです。まだアイドル活動をしたい思いがあったのに、声を聞かれて傍聴席に知っている人がいたらとか考えた。それでも、被告人には一番重い刑を望むので、最大限の勇気を振り絞って、ここにいます」

公判は現在も続いている。X氏の犯行は立場を利用したとされる児童福祉法違反と認められるのか、または未成年との淫行を罰する青少年健全育成条例違反に留まるのか。

（了。前編から読む）