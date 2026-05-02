北香那、オン眉ぱっつんヘアが別人級「誰かと思った」「お人形さんみたいな美しさ」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の北香那が5月1日、自身のInstagramを更新。ミュージカル出演でのビジュアルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「妖艶」と話題の別人級ヘア
北は、「告知です。ミュージカル『獅子 THE LION-BEAT』出演いたします」と報告し、共演する俳優・新原泰佑とのモノトーンのペアショットを投稿。眉の上で真っ直ぐ切り揃えられた「オン眉ぱっつん」のバングスタイルを披露している。
同舞台では新原が主人公の米沢貞夫役を、北がその恋人・弓子役を演じるが「個人的には16年ぶりのミュージカル…！！デビュー以来です」と心境を綴っている。
この投稿に、ファンからは「オン眉ぱっつん新鮮で似合う」「別人級に印象変わる」「お人形さんみたいな美しさ」「可愛くもあるし妖艶でもある」「ミュージカル歌声楽しみ」「誰かと思った」などという反響が寄せられている。
北は、2026年3月17日に最終話が放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」に、竹内涼真演じる主人公・淳一の彼女で同棲中の看護師・今井博美役で出演。また、同年3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「妖艶」と話題の別人級ヘア
◆北香那、オン眉ぱっつんヘア披露
北は、「告知です。ミュージカル『獅子 THE LION-BEAT』出演いたします」と報告し、共演する俳優・新原泰佑とのモノトーンのペアショットを投稿。眉の上で真っ直ぐ切り揃えられた「オン眉ぱっつん」のバングスタイルを披露している。
◆北香那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オン眉ぱっつん新鮮で似合う」「別人級に印象変わる」「お人形さんみたいな美しさ」「可愛くもあるし妖艶でもある」「ミュージカル歌声楽しみ」「誰かと思った」などという反響が寄せられている。
北は、2026年3月17日に最終話が放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」に、竹内涼真演じる主人公・淳一の彼女で同棲中の看護師・今井博美役で出演。また、同年3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】