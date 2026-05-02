森香澄、美肩ライン際立つ純白ホルターネック衣装公開「透明感が爆発してる」「息を呑む美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの森香澄が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ホルターネックのワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「ラインが綺麗すぎ」と話題の肩出しセクシー衣装
森は「あざとくて何が悪いの？是非ご覧ください」とコメントし、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）への出演を報告。美しい肩のラインが際立つ、大きなリボンが特徴的な白いホルターネックワンピース姿を披露した。
この投稿は「めちゃくちゃ似合ってる」「肩のラインが綺麗すぎ」「リボンがあざと可愛い」「息を呑む美しさ」「透明感が爆発してる」「スタイルの良さが際立ってる」「ホルターネック最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆森香澄、ホルターネック姿で出演報告
森は「あざとくて何が悪いの？是非ご覧ください」とコメントし、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）への出演を報告。美しい肩のラインが際立つ、大きなリボンが特徴的な白いホルターネックワンピース姿を披露した。
◆森香澄の新ヘアカラーに反響
この投稿は「めちゃくちゃ似合ってる」「肩のラインが綺麗すぎ」「リボンがあざと可愛い」「息を呑む美しさ」「透明感が爆発してる」「スタイルの良さが際立ってる」「ホルターネック最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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