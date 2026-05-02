元AKB48でタレントの西野未姫が5月1日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と娘・にこりちゃんと撮影した様々なパターンのマタニティフォトを公開した。

【映像】西野未姫の家族ショット（長女・にこりちゃんの姿も）

2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には第2子の妊娠も報告していた。

この日、西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました」と報告し、カラフルな衣装を着用した山本とにこりちゃんとの3ショットなどを公開した。

撮影したマタニティフォトについて「このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ」とコンセプトを説明。「とてもいい思い出になりました」と満足そうにつづった。

続けて更新したブログでは「アニマルカット」とヒョウ柄の衣装をまとった姿や「シックな感じでカッコ良い雰囲気なショット」と黒を基調としたクールな雰囲気の写真など、様々なパターンのマタニティフォトを公開した。