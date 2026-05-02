リーズ・ユナイテッド田中碧が強烈なミドルシュートで3点目に関与した

イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間5月1日、プレミアリーグ第35節バーンリー戦で4試合連続の先発出場。

後半11分に強烈なミドルシュートでゴールを演出し、チームを残留に前進させる勝利に貢献した。

2-0とリードしていて迎えたなかで、リーズはロングスローからの攻撃で決定的な3点目を奪った。クリアボールをつないで、中央右寄りの位置でパスを受けた田中が右足を強振。GKに防がれるも、こぼれ球をFWドミニク・カルバート＝ルーウィンが押し込んだ。

今年に入り一時はおよそ2か月にわたってリーグ戦でベンチを温める日々も続いた田中だが、シーズン最終盤にかけてレギュラーの座を奪い返しつつある。この日も得点に絡むだけでなく、守備やビルドアップでも質の高いパフォーマンスで勝利に貢献した。

その活躍に対して「ワールドカップ直前で調子を上げてきたのはデカい」「スタメンでほとんど勝利しているので、ファルケもようやく納得してくれたはず」「『止めて・蹴る』が超一流」「やっぱミドルって大事」といったコメントが寄せられていた。

3-1で勝利したリーズはこれで直近6試合3勝3分と無敗で、勝ち点を43まで伸ばしている。オプタによれば、38試合制となって以降のプレミアリーグで43ポイントを獲得して降格したクラブは一度もない。3試合を残して“安全圏”へと到達した。ラストスパートのなかで田中のさらなる活躍にも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）