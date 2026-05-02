開催：2026.5.2

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [ブレーブス]

MLBの試合が2日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。

1回裏、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 ATL、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-0 ATL、5番 タイラー・フリーマン 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでロッキーズ得点 COL 3-0 ATL、7番 ウィリー・カストロ 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 4-0 ATL、さらにファーストが悪送球でロッキーズ得点 COL 5-0 ATL

2回裏、2番 マッケンジー・モニアク 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 6-0 ATL

4回表、4番 マット・オルソン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 COL 6-1 ATL

7回表、8番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 COL 6-2 ATL

8回表、5番 マウリシオ・デュボン 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでブレーブス得点 COL 6-5 ATL、6番 オースティン・ライリー 3球目を打ってライトフライ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 COL 6-6 ATL

9回表、9番 マイケル・ハリス 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 COL 6-8 ATL

試合は6対8でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディディエ・フエンテスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで0勝3敗1S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 12:30:18 更新