元AKB48メンバー、エクステ外しで雰囲気ガラリ「イケメン」「小顔際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48の岡部麟が4月30日、自身のInstagramを更新。エクステを外した姿を披露した。
【写真】29歳元AKB「イケメン」雰囲気ガラリのボブヘア姿
岡部は「一瞬エクステ外した！全然伸びてなかった」とつづり、エクステを外した姿を投稿。胸下までの長さの髪から印象をガラリと変え、肩に付くほどの長さのヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「イケメン」「小顔際立つ」「マニッシュな感じも素敵」「どタイプすぎる」「もっとショートヘアも見たい」「可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB「イケメン」雰囲気ガラリのボブヘア姿
◆岡部麟、エクステなし姿公開
岡部は「一瞬エクステ外した！全然伸びてなかった」とつづり、エクステを外した姿を投稿。胸下までの長さの髪から印象をガラリと変え、肩に付くほどの長さのヘアスタイルを披露している。
◆岡部麟の投稿が話題
この投稿にファンからは「イケメン」「小顔際立つ」「マニッシュな感じも素敵」「どタイプすぎる」「もっとショートヘアも見たい」「可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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