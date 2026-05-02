俳優・中村雅俊（７５）の妻で女優・五十嵐淳子さんが４月２８日、亡くなった。７３歳。中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトで「急病のため永眠いたしました」と発表された。中村がデビュー２年目だった１９７５年、ドラマ「俺たちの勲章」で共演したのをきっかけに、７７年に結婚。おしどり夫婦として知られた。

「理想の夫婦」アンケートの常連で、元俳優の中村俊太さん（４８）を筆頭に一男三女にめぐまれた。８９年７月、タレントとして活動する末っ子の三女・中村里砂（３６）が生まれた時には、「子供は１人１人個性があって可愛いもの。こんなに可愛いのだから、５人目ができてもおかしくないでしょう」とメロメロの様子だった。

中村はデビューしてすぐにブレークし、２６歳で結婚したことから、「周囲には（結婚を）めちゃくちゃ反対されました」とのちに語っていた。

淳子さんは高校在学中にスカウトされ、中退。７０年に「五十嵐じゅん」の芸名でデビューした。７２年、ＮＨＫ大河ドラマ「新・平家物語」で清盛の初恋の相手役に抜擢され、清純派タレントとして売れっ子に。７５年、「五十嵐淳子」に改名。７７年、中村と結婚し、しばらく女優業を休業していたが、８８年に復帰した。

淳子さんの訃報は中村の公式サイトで伝えられ、中村がコメントを寄せた。【以下、中村のコメント全文】

俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。

その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。

これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。

中村雅俊