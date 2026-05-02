【最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～】 5月2日より毎週土曜0時更新

NHN comicoは、同社が提供するAndroid/iOS/WEB版マンガアプリ「comico」において、オリジナル作品「最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～」の連載を5月2日より開始した。

本作は、“終わり”を前提とした契約結婚から始まった2人が、思いがけない恋を知り、未来を諦めずに歩んでいこうとするラブストーリー。不器用な大人の、切なくも温かい恋の行方が、coco氏によって描かれる。更新は毎週土曜日0時に行なわれる。

「1年間の契約結婚。衣食住付き、契約満了後は多額の謝礼」――恋人と職を同時に失い、人生のどん底にいた奈子の前に現れたのは、かつて道端で助けた御曹司・結生（ゆき）だった。あまりに好条件すぎる申し出に、一度は断る奈子だったが、結生の真剣な眼差しに絆され、「御曹司の妻役」を引き受けることに。しかし、結生には“余命1年”という大きな秘密があった――。

□「最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～」作品ページ

最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～

作：coco

ジャンル：恋愛・ドラマ

連載開始日：5月2日より毎週土曜0時更新

【あらすじ】

宝田奈子（たからだ なこ）28歳。

恋も仕事もそこそこ順調な日々を送っていたが、結婚を考えていた彼氏に二股をかけられた挙げ句こっぴどく振られ、おまけに職まで失ってしまう。

傷心中の奈子に声をかけたのは、以前、街で倒れていたところを助けたイケメン御曹司・大沢結生（おおさわ ゆき）だった。

「結婚してくれませんか？ 俺と……」

結生が提案してきたのは1年間の契約結婚。次々舞い込む縁談を止めるため、妻のフリをしてほしいという。「衣食住付き、契約満了後は多額の謝礼」という怪しすぎる好条件に、一度は断った奈子だったが、真剣な結生に絆されてしまい、結局引き受けることに。偽りの夫婦として過ごす中、次第に奈子は本気で結生に惹かれていく。しかし、結生は余命1年という大きな秘密を抱えていた――。

嘘から始まった2人の、期限付きの恋の行方は……？

主要キャラクター紹介

宝田 奈子（たからだ なこ）

28歳。失恋＆失職で散々な目に遭っていたところ、結生から報酬制の契約結婚を提案され、「御曹司の妻役」を引き受けることに。あくまでも期限つきの契約結婚だとわかっていながら、結生と一緒に過ごしている内に恋心を抱くようになる。

真面目でお人好し。困っている人を見ると先に体が動いてしまう。結生との関係も、突然道で倒れた結生を助けたことから始まった。

大沢 結生（おおさわ ゆき）

26歳。ホテル業を主に営む、大沢グループの御曹司。誰に対してもどこかよそよそしい一匹狼のような性格。仕事に関しては押しが強いが、恋愛になるとピュアな面もある。

病気が発覚し、余命宣告を受けているが、秘書以外にはそのことを隠している。自分を助けてくれた奈子に契約結婚を提案。少しずつ奈子に惹かれてしまい、余命と恋心の間で葛藤する。

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