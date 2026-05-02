実写『モアナと伝説の海』“マウイ”ドウェイン・ジョンソンの誕生日に最新ビジュアル公開
ディズニー・アニメーションの名作を実写化した映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）より、5月2日のドウェイン・ジョンソンの誕生日にあわせ、最新ビジュアルを使用した日本版ポスターが解禁された。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版本予告
原作となる2017年公開のアニメーション映画は、南の島モトゥヌイを舞台に、海と特別な絆を持つ少女モアナが世界を救うために旅に出る物語。壮大な冒険と成長のドラマは幅広い層の支持を集め、世界興収6億4000万ドルを記録。現在も高い人気を誇る。2024年に公開された続編『モアナと伝説の海2』は10.5億ドルを超える大ヒットを記録した（※興収はBox Office Mojo調べ）。
実写版モアナを演じるのは、新人ながら圧倒的な歌唱力を持つ19歳のキャサリン・ランガイア。アニメーション版でも同役を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人の英雄マウイを再び演じる。監督は、ブロードウェイミュージカルの映像化作品『ハミルトン』で注目を集めたトーマス・ケイル。
先月解禁された予告編では、ドウェイン演じるマウイの姿が初披露され、「適役すぎる」「絶対に観たい」といった声がSNS上で相次ぎ、大きな話題に。本日公開された日本版ポスターには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」というコピーとともに、大波を背にしたモアナとマウイの姿が描かれている。
強い決意を秘めた表情のモアナ、巨大な釣り針を構えるマウイに加え、子豚のプアやニワトリのヘイヘイといったおなじみのキャラクターも登場。アニメーションの世界観をそのままに、圧倒的なスケールと臨場感を感じさせるビジュアルとなっている。また、「心の声が、私を呼んでいる」という印象的なフレーズも添えられており、家族を救うため大海原へと旅立つモアナの決意を象徴している。
これまでディズニーは、『美女と野獣』『アラジン』など、数々のアニメーション作品を実写化してきた。『モアナと伝説の海』がどのような仕上がりとなるのか、注目が集まっている。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版本予告
原作となる2017年公開のアニメーション映画は、南の島モトゥヌイを舞台に、海と特別な絆を持つ少女モアナが世界を救うために旅に出る物語。壮大な冒険と成長のドラマは幅広い層の支持を集め、世界興収6億4000万ドルを記録。現在も高い人気を誇る。2024年に公開された続編『モアナと伝説の海2』は10.5億ドルを超える大ヒットを記録した（※興収はBox Office Mojo調べ）。
先月解禁された予告編では、ドウェイン演じるマウイの姿が初披露され、「適役すぎる」「絶対に観たい」といった声がSNS上で相次ぎ、大きな話題に。本日公開された日本版ポスターには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」というコピーとともに、大波を背にしたモアナとマウイの姿が描かれている。
強い決意を秘めた表情のモアナ、巨大な釣り針を構えるマウイに加え、子豚のプアやニワトリのヘイヘイといったおなじみのキャラクターも登場。アニメーションの世界観をそのままに、圧倒的なスケールと臨場感を感じさせるビジュアルとなっている。また、「心の声が、私を呼んでいる」という印象的なフレーズも添えられており、家族を救うため大海原へと旅立つモアナの決意を象徴している。
これまでディズニーは、『美女と野獣』『アラジン』など、数々のアニメーション作品を実写化してきた。『モアナと伝説の海』がどのような仕上がりとなるのか、注目が集まっている。