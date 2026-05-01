スポーツや日常の動作で発症？代表的な「肘の疾患」の原因と痛む部位【医師解説】

スポーツをする方にとって「投球時に肘が痛む」「ラケットを振るとズキッとする」など、肘の痛みは極めて身近な悩みではないでしょうか。中でもテニス肘や野球肘、ゴルフ肘といった疾患は広く知られており、その原因や対処法は、大人と子どもとで大きく異なることがあります。そこで今回は、肘に生じる代表的なスポーツ障害の種類について、つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック院長の中谷創先生に詳しくお話を伺いました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

2005年4月防衛医科大学校病院 自衛隊中央病院 初期研修医2007年6月自衛隊中央病院 整形外科、習志野駐屯地医務室2009年8月防衛医科大学校病院整形外科、埼玉社会保険病院 整形外科2012年10月防衛医科大学校 医学研究科（大学院）2016年10月 自衛隊札幌病院 整形外科部長2018年8月自衛隊中央病院 整形外科医長、自衛隊体育学校 医官2022年12月 つくる整形外科 開院

編集部

スポーツをしている中で多くみられる、肘の疾患には具体的にどのようなものがありますか？

中谷先生

スポーツによって生じる肘の疾患には、テニス肘やゴルフ肘といった使いすぎによる障害が多くみられます。これらはスポーツに限らず、日常生活の繰り返し動作でも発症する可能性があります。大人では骨格が完成しているため、筋肉が付着する部位に炎症が生じやすく、肘の外側や内側の痛みとして現れます。一方、子どもは成長段階であるため、未発達な軟骨部分が損傷しやすく、将来的な変形を招くリスクもあるため注意が必要です。

編集部

テニス肘や野球肘、ゴルフ肘など、それぞれどこを痛めているのですか？

中谷先生

テニス肘では、バックハンド動作などにより肘の外側（外側上顆）に痛みが生じます。ゴルフ肘は、スイング時の手首の動きにより内側（内側上顆）に痛みが現れます。野球肘は成長期の子どもに多く、成長軟骨が損傷しやすいため、内側や外側、場合によっては肘の後方にも痛みが及ぶことがあります。それぞれのスポーツ動作に伴う負荷が、特定部位の障害につながります。

編集部

それぞれ、どのようなことが原因で痛みを発症する場合が多いのでしょうか？

中谷先生

主な原因は繰り返しの動作による使いすぎです。テニス肘では、手首や指を伸ばす筋肉が肘の外側に付着しており、その部位への負担が炎症を引き起こします。ゴルフ肘では、手首を曲げる筋肉の付着部である肘の内側に負担がかかり痛みを生じます。野球肘の場合は成長期の軟骨が傷つきやすく、過度な投球や練習によって症状が出ることが多いです。

※この記事はメディカルドックにて＜繰り返す「肘の痛み」を根本から改善する！ 治療法を整形外科医が徹底解説！＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。