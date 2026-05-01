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【天才】新しいおもちゃに夢中の柴犬、飼い主の工作を瞬時に見破り「いらんの」とまさかの結末

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【天才】新しいおもちゃに夢中の柴犬、飼い主の工作を瞬時に見破り塩対応w」と題した動画を公開しました。動画では、愛犬のまめたろうくんが、飼い主の父ちゃんが仕掛けたおもちゃのすり替えイタズラに対し、見事な「塩対応」を見せる様子が収められています。



父ちゃんは、長年愛用してボロボロになった紐のおもちゃの代わりに、真っ白な新しい紐をまめたろうくんにプレゼントすることに。しかし、ここでちょっとしたイタズラ心が芽生えた父ちゃんは、新しい紐と見せかけて古い紐を投げてしまいます。するとまめたろうくんは、落ちた紐を一瞥しただけで古い紐だと見抜き、父ちゃんに飛びついて新しい紐を出すよう激しく要求。猛抗議の末に念願の新しい紐を投げてもらうと、嬉しさ大爆発で夢中になって遊び始めます。



その後も父ちゃんは、遊びの合間に再度古い紐を投げてみますが、まめたろうくんはすがすがしいほど興味を示さず、新しい紐を部屋中探し回ります。長年連れ添ったはずの古い紐に見向きもしない姿に、父ちゃんは思わず「あの紐泣いとるぞ」とツッコミを入れました。さらに父ちゃんは、引っ張りっこの最中に新しい紐をこっそり古い紐に入れ替えるという手口に出ますが、まめたろうくんは瞬時に気づき、口から離してしまいます。そんな無慈悲な姿に、父ちゃんからは「いらんの」と笑いがこぼれました。



最後まで古い紐への未練は見せず、新しい紐に夢中だったまめたろうくん。最後は新しい紐で思う存分遊び、ベッドの上で満足げな最高の笑顔を見せています。飼い主のちょっぴり意地悪なイタズラと、それに全く動じない柴犬の賢く正直なリアクションに、思わず笑ってしまう癒やしの動画となっています。