藤田ニコル、第1子女児出産を報告 稲葉友がパパに「かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ち」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの藤田ニコル（28）が5月1日、自身のSNSを更新。夫で俳優の稲葉友（33）との間に第1子が誕生したことを報告した。
【写真】28歳人気モデル、直筆署名で出産報告
2人は直筆の連名で書かれた書面を公開。「晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と前置きし、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した。
そして、「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづり「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ。最後には「また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と結んでいる。また、投稿には、空の写真も添えられていた。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2026年2月には、第1子妊娠を報告し、 性別は女の子であることを明かしていた。（modelpress編集部）
藤田は1998年2月20日生まれ。ニュージーランド出身、埼玉県育ち。愛称はにこるん。ファッション誌「nicola」（新潮社）「Popteen」（ポップティーン）の専属モデルを経て、「ViVi」の専属モデルに。アパレルブランド「CALNAMUR」のディレクションを務めるほか、雑誌・CM・TV・YouTubeなど幅広く活躍中だ。
稲葉は1993年1月12日生まれ、神奈川県出身の30歳。2009年11月、第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞。2010年、ドラマ「クローン ベイビー」（TBS系）で俳優デビュー。2014年12月「仮面ライダードライブ」（テレビ朝日系）の詩島剛／仮面ライダーマッハ役でレギュラー出演。その後も様々な作品で活躍している。
皆様へ
晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。
生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
2026年5月1日
稲葉友 藤田ニコル
【Not Sponsored 記事】
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◆藤田ニコル、第1子出産を報告
2人は直筆の連名で書かれた書面を公開。「晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と前置きし、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2026年2月には、第1子妊娠を報告し、 性別は女の子であることを明かしていた。（modelpress編集部）
◆藤田ニコルプロフィール
藤田は1998年2月20日生まれ。ニュージーランド出身、埼玉県育ち。愛称はにこるん。ファッション誌「nicola」（新潮社）「Popteen」（ポップティーン）の専属モデルを経て、「ViVi」の専属モデルに。アパレルブランド「CALNAMUR」のディレクションを務めるほか、雑誌・CM・TV・YouTubeなど幅広く活躍中だ。
◆稲葉友プロフィール
稲葉は1993年1月12日生まれ、神奈川県出身の30歳。2009年11月、第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞。2010年、ドラマ「クローン ベイビー」（TBS系）で俳優デビュー。2014年12月「仮面ライダードライブ」（テレビ朝日系）の詩島剛／仮面ライダーマッハ役でレギュラー出演。その後も様々な作品で活躍している。
◆全文
皆様へ
晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。
生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
2026年5月1日
稲葉友 藤田ニコル
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