Epic Gamesは、5月1日より日本国内のiPhone向けにEpic Games Storeの提供を開始し、『フォートナイト』および『Rocket League Sideswipe』をプレイ可能にしたことを発表した。

【画像あり】GWには星街すいせいのパフォーマンスなど開催

今回の対応は、日本政府がモバイルソフトウェア競争促進法を可決し、AppleにiOSデバイスをサードパーティ製アプリストアへ開放することを求めたことを受けたもの。これにより、日本のiPhoneユーザーは再び『フォートナイト』をモバイルで楽しめるようになる。

プレイヤーはiPhone上で、新シーズン「Fortnite チャプター7 シーズン2：フォートナイト・ショーダウン」に参加可能。チーム・ファウンデーションかチーム・アイスキングのいずれかに加わり、シーズンを通じて新たな武器やアイテム、報酬をアンロックできる。

また、Unreal Editor for Fortnite（UEFN）を使用してデベロッパーが制作したボックスファイトやホラーゲーム、タイクーンなど、345,000以上のゲームもプレイできる。モバイル版『Fortnite』をダウンロードし、友達を招待したプレイヤーには新コスチューム「Yeddy」が付与される。

あわせて、ゴールデンウィーク2026に向けた施策も展開される。5月2日午後8時（日本時間）からは、VTuber・星街すいせいがBlack Tower Studiosとのパートナーシップのもと、UEFNを使用して制作したインタラクティブ音楽パフォーマンス「STELLAR in Fortnite」を開催。星街すいせいのアイコンシリーズバンドルは、5月2日午前9時よりショップに再登場する。

5月3日には特別イベント「ブレインロットを盗め」が実施され、拠点をレアなブレインロットで満たす内容となる。さらに5月9日までの期間中、アイテムショップでは歴代の人気アイテムが順次復刻するほか、日本人クリエイターによるロッカーバンドル2種の復刻と、新たなロッカーバンドル1種が登場予定だ。

Epic Games Storeモバイルアプリは、Epic Games StoreのiOSページから直接ダウンロード可能。iPhoneでアクセスする場合はページ右上の「ダウンロード」をタップ、PCの場合は表示されるQRコードをiPhoneで読み取ることで導入できる。インストール時にはデバイスの設定画面で「Epic Games Inc.のアプリを許可する」を選択する必要がある。

（文＝リアルサウンド編集部）