ワールドツアー中の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶがプライベートショットを大放出だ。

米フロリダ州タンパでの公演を終えたばかり。Ｖは日本時間１日までに「タンパのＡＲＭＹの皆さん、期待のハードルが高すぎるよ、マジで」と英語でつづり、バックステージや、オフタイムをメンバーらと過ごすショットを多数アップした。

ネット上では「タンパの思い出かな」「みんなで楽しい休日過ごしてる推しのお姿見れるのはマジ心のビタミン剤」「オフの日にメンバー達とゆっくり楽しい時間を過ごせてて嬉（うれ）しい」「カッコよくて可愛いテテを沢山（たくさん）見れて幸せ」「バニラとチョコのミックス、大きいサイズなのかアメリカサイズなのか？テテはミックス派なのかな？」「今回の私服もかわいいチェックかわいい」「部活の帰りっぽくてかわよい」「心底癒される」「こんなかわいいテテを撮ってくれた方に感謝」「メンバーとの幸せな想い出がどんどん増えていくね」「ヤバイ。本当に可愛すぎ」「ＴＡＭＰＡ テテ総集編」「やっぱりテテしか勝たん」など歓喜するファンの声があふれていた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。