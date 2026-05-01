「後ろ」の対策も抜かりなし！良すぎて実家にも買い足した100均安全対策グッズ

自転車の走行ルールが変わり、安全対策をもっとしっかりしたいという方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがダイソーの自転車グッズ。なんとストラップで簡単に後付けできるテールライトが330円（税込）で売られているんです！お値段以上のクオリティでおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。

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商品情報

商品名：COBストラップライトRED

価格：￥330（税込）

ストラップ対応サイズ（約）：最大直径30mmまで装着可能

内蔵電池：リチウムポリマーバッテリー（3.7V／200mAh） ※交換不可

光源：LED ※交換不可

電源：DC5V／700mA（最大）

保護等級：IPX3（防雨形）※本体とクリップが装着されたときのみ

充電時間（約）：1時間（満充電まで）※充放電 約500回可能

本体質量（約）：25g

外形寸法（約）：幅45×高さ38×奥行33mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275817258

家電メーカー「オーム電機」が手掛ける信頼の一台

今回ご紹介するのは、ダイソーの自転車グッズ売り場で購入した『COBストラップライトRED』という商品。

ストラップ付の赤色のライトで、自転車のテールランプにぴったりなアイテムです。

100均系のガジェットとしては珍しく、汎用性の高いUSB Type-Cでの充電に対応しています。乾電池を買い足すコストや交換の手間がかからず、繰り返し使えるのは大きなメリット。充電用ケーブルは別売りですが、スマホ用などの手持ちのケーブルをそのまま使い回せるのが嬉しいですね。

明るいテールランプで存在を知らせる！ダイソーの『COBストラップライトRED』

『COBストラップライトRED』は点ではなく面で発光させる面発光タイプなので、小さくてもはっきりと明るい光になっています。そのため遠くからでもしっかり視認でき、夜間の走行に安心です。

点灯モードは強・弱・点滅、そして一段と明るく照らす「ブースターモード」の4パターン。

通常モードで使用中でも、長押しひとつですぐに最大光量のブースターへ切り替えが可能です。街灯の少ない暗い夜道や、より自分の存在をアピールしたい場面で威力を発揮してくれます。

ストラップでつけるタイプなので着脱ラクラク。ストラップ対応サイズは、最大直径約30mmまでです。

背面のクリップは90度ずつ回転するので、設置場所に合わせて向きを調整できるのもうれしいですね！また、急な雨でも慌てなくても済む生活防水レベルの性能を有しているので、自転車に安心して付けられます。

今回はダイソーで購入した『COBストラップライトRED』をご紹介しました。自転車の後ろに付ければ、赤の光で周りに存在を知らせてくれるので夜間の走行も安心。

330円（税込）とお安いので、家族分も買い足したくなるアイテムです。自転車に乗るという方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。