お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さんと妻でタレントやダンサーとして活動する『いとくとら（いくら）』さんに、男女の双子が誕生したことが報告された。

【写真を見る】【 マヂラブ村上＆いとくとら 】男女の双子誕生を報告 不妊治療など「不安がつきまとう妊婦生活」乗り越え「支えてくれた家族、友人にも本当に感謝」











妻・いとくとらさんは5月1日、自身のインスタグラムで「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と報告。続けて、「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！ 誰かさんの遺伝かしら、、、」と綴りました。









誕生した双子の赤ちゃんは、「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。⠀弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。⠀日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。⠀

お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますよに。」と感謝と今の想いを伝えました。









出産までは不安な日々もあったと言います。

「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした、、。 しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます。」「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠&高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。」と、当時を回想。



そして、「ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました。⠀周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません」「帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています。⠀世の母たちは本当にすごいです、、。⠀まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。 本当に心の底から愛おしいです。」

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最後に支えてくれた家族や友人たちにメッセージを送りました。「ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！⠀村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。⠀

まあまあ惚れ直しました。 一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！」と感謝の言葉を交えつつ、子育て生活への意気込みを綴り結びました。



【担当：芸能情報ステーション】