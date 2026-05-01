2026年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「かに座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年5月の運勢を占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


【今月のカード：恋人（The Lovers）／正位置】
「恋人」の正位置は、ファンや協力者が増えることを示します。

今月はあなたを応援してくれる人や、協力者が増える1カ月となりそうです。

ただし気持ちが浮かれて、自身のやるべきことを見失わないよう注意しましょう。

【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は調和やバランスを整え、人とのつながりを広げる力があります。あなたが地に足をつけて行動するサポートになってくれるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)