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ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）が、4月12日の放送開始から「今期一番続きが気になる」と話題だ。同ドラマは、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがダブル主演を務めるヒューマンサスペンス。“とにかく間違えてしまう女”中田ユメ（畑芽育）と“間違えないように生きる女”大迫未央（志田未来）が運命的に出会い、罪悪感と友情の狭間で揺れ動く姿が描かれる。

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第1話は、未央の母親・美郷（榊原郁恵※）が、ビルの屋上から転落死するシーンから始まった。美郷が落ちた下には、近藤家具の社長・近藤宏（原田龍二）が居合わせ、意識不明の重体に。そのため未央は、近藤の家族だけでなく、自身の親戚や職場、隣人からも好奇の目で見られ、美郷が生前営んでいた美容室兼実家への引っ越しを余儀なくされた。

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やがて未央は、絶望のどん底から“いっそのこと母を追って……”と過ちを犯そうとするが、思ってもみない人物に助けられた。それは、実家に荷物を運んでくれた引っ越し業者のユメ。この出来事をきっかけに、2人は友達のような関係になるが、ユメは美郷を助けようとするも誤って突き落としてしまったことを、未央にどうしても言えなかった。

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そんななか第2話でユメは、美郷の転落現場に自分がいた物的証拠を残していたことに気づく。焦るユメのために物的証拠を回収してくれたのは、職場に内緒で付き合っている佐久間健司（藤井流星）だ。佐久間は、これまで美郷の死に関するさまざまな事実を隠し、ユメを守ってくれた優しい恋人。しかし実は、妻と小学生の娘がいることを隠して、ユメと付き合っていた……。

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不倫の事実を知ったユメは、“偽りの関係が人を傷つける”ことを体感し、第3話で佐久間と別れ、未央の連絡先もブロック。しかし、“取り返しのつかないエラー（過ち）”は重なり、出会ってはいけない者たちを引き合わせてしまった。ひょんなことから未央の自宅に、ユメとその弟・太郎（坂元愛登）、近藤家の一人娘で太郎の同級生・さくら（北里琉）、そして佐久間が集結したのだ。

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佐久間の不倫があっという間に知れ渡るなか、男女5人の“地獄絵図すぎる餃子パーティー”が開幕。佐久間は、帰ろうとすればさくらから「やっぱ本妻の方が大事だもんね」と嫌味を言われ、重々しい空気に耐え切れずビールをあおれば、「不倫してたくせに酒は飲むんだ」と冷笑されてしまった。もちろんユメにも、「いいよ全然。本当。帰って」と冷たくされ、太郎にも無言で睨まれた。

餃子パーティーが終わると、ユメは未央宛てに真実を綴った手紙を残して警察署へ。しかし、5月3日放送の第4話で、太郎が連行されてくることになり、ユメは自首どころではなくなり……!?

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驚きの展開ばかりな『エラー』に対してX上には、「毎回怒涛の展開に胸が締め付けられるけど、続きが気になる……！」「今期一番続きが気になるドラマ！」「ドキドキが止まらない。今のところ今期一番面白い」「次回まで待てない。未央ちゃんに言っちゃうのか……!?」といった声が続出している。

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ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記