「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する世紀の一戦へ、３０日、都内で公式会見が行われた。全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」入りしている３２勝無敗同士の頂上決戦で、主催する大橋ジムの大橋秀行会長は「２人ともファイトマネーは過去最高額」と明言。両雄は空前のビッグマッチへの決意を語った。ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と、挑戦する元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝も気合を入れた。

歴史的ゴングが近づく中、モンスターは確固たるプライドをにじませた。互いに頬のこけた仕上がった様子で隣に座ると、目を合わせることなく決戦前の心境を吐露。尚弥は「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いている。２日後をゆっくり待っている」と明かした後、世界が待ち望む中谷戦について「ボクシングの面白さ、素晴らしさ、トップ選手同士が戦えばこんなに盛り上がるんだというのを見せたい。（時代は）まだまだ井上尚弥だというところを証明したい」と、第一人者として一歩も譲らぬ姿勢を強調した。

ルイス・ネリ（メキシコ）と戦った２０２４年５月以来、東京ドームでのボクシング興行としては２年ぶり４度目。さらに、早期にチケットは完売しており、過去最多の約５万５千人を動員することが確実となっている。名実ともに国内史上最大のドリームマッチを実現させた大橋会長は「金額は言えないが、２人ともファイトマネーは巨額で（今回は）過去最高額。夢のある競技になった。自分の時とは全然違う世界になった」と感慨深げ。配信ＰＰＶ販売も好調だといい「あとは全員最高のコンディションで上がってほしい」と期待を込めた。

尚弥は会見後、ＷＢＯのオリビエリ会長から、同団体王座５度の防衛（現時点ではＶ７）を記念した特別チャンピオンリングも贈呈された。過去類を見ない注目を集める中でも、百戦錬磨の怪物は落ち着き払っている。「（勝負のカギは）最後までやり抜く気持ち。自分がしっかりと勝つ。それだけを考えて当日はやる」。いよいよ打倒中谷へ意識を一点集中した。