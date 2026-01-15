タレントで実業家の神田うのが、４月３０日深夜、自身のＳＮＳでフォロワーからの質問に答えた。

幼い頃からヴァイオリンを習い、海外でもレッスンを積むなど英才教育を授けているうの。ＳＮＳでは、娘にセミグランドピアノを購入したことを明かしている。

以前はクリスタルピアノを使用しており、フォロワーから「クリスタルピアノはどうしたの？」と質問が寄せられると、「クリスタルピアノは以前は一緒に住んでいたパパ宅にあります。パパ宅には週１〜２回しか行かないので、我が家にも必要だと思い、最少のグランドピアノを私が購入致しました」と明かした。

セミグランドといっても、サイズは大きいため、搬入に苦労したことも明かしている

神田は、２００７年１０月に実業家と結婚。１１年１１月に長女（１４）を出産した。１４年に出演したテレビ番組では「うちは“行ったり来たり婚”。家が２つあって、主人の家と私の家とを、私と娘が行ったり来たりするの。主人は主人の家にずっといるの」などと、独特のライフスタイルについて説明している。