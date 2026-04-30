俳優の高橋克実（65）が、28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、舞台での失敗談を明かした。

新潟から上京し、大学中退後に劇団離風霊船に入団。俳優への道を歩み始めた。フジテレビ系ドラマ「ショムニ」での上司役で一躍、人気俳優の仲間入りをしたが、舞台を長く主戦場にした。

それだけに「舞台の間違いの話だったら、（放送が）2週またぎになりますよ。数限りなくありますよ」というほど、失敗の経験はあるという。

料理研究家でタレントの和田明日香からは「カバーしきれなかったことはありますか？」と問われた。高橋は「カバーしきれなかった時は、泣き出したりしましたね、舞台で」と返答。「泣きながら袖にはけて、スタッフが台本を渡して、それで戻るみたいなことはありました」と振り返った。

和田は「そういう時って、怒られるんですか？よくあそこでリカバーしたみたいな感じに…？」と質問。高橋は「リカバーになってない。俺の場合は、リカバーになってないです」と返した。

舞台初日の大失敗も明かした。「めちゃくちゃいい登場をして、強い、かっこいい役だったんですよ」。ところが、その直後にせりふが豪快に飛んだという。

「客席を見たら、全くせりふが分からなくなっちゃって、そこから1分近く、ただ笑ってました。古田新太君演じる、キョウゴクという役名だけを思い出して、“どうする！？どうするんだよ、キョウゴク！”って。それでまた笑うの。“はっはっはっは！”って」

恥ずかしい失敗に、「どうするんだじゃねえよ。お前だよ」と、当時の自分にツッコミを入れていた。