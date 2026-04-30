宝塚歌劇団月組公演「RYOFU（リョフ）」の新人公演が30日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団6年目の美颯りひと（みはや・りひと）が初主演を務めた。

2019年入団の107期では初の新人公演主演者。6年目とあって滑舌もよく、抜群のスタイル、堂々とした演技で客席を一気に引き込んだ。

三国志屈指の“悪役”呂布（りょふ）の半生を描く力作。トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）、敵役の風間柚乃（かざま・ゆの）の傑出した演技力が軸となる作品だが、新人公演メンバーそれぞれが役を生き難作を完成させた。

終演後には囲み取材に応じ「憧れの鳳月さんの役をさせて頂けたことだけで幸せでした」とし、その鳳月から「自分に負けない、劇場に負けないで」とかけられた言葉に奮い立ったという。

トップスターだけが感じることのできるピンスポットにも「お稽古では感じたことのない心からの喜びと幸せを感じました」と話し「たくさんの方々のお力添えがあって、舞台に立たせて頂いているんだな、と改めて思いました」と感謝も忘れなかった。

ヒロインで呂布の妻となる雪蓮（せつれん）は入団3年目の薫乃咲月（かおるの・さつき）が抜てきを受け、熱演。本役のトップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）から「自分の心にウソをつくことなく、本気で心から役を生きて」という言葉を胸に役に挑んだという。初ヒロインにも「思っていた以上にスポットライトがまぶしくて、舞台から見る客席の景色がこんなにもキレイなんだ、と感じました」と初々しかった。