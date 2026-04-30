「今しか買えない限定品です！」【シャトレーゼ】売り切れる前に食べたい「休日のご褒美スイーツ」3選
【シャトレーゼ】マニアが厳選！GWに買うべき新商品3品今回はシャトレーゼマニアの筆者が、こどもの日におすすめの「期間限定の新作スイーツ」を厳選して3品ご紹介します。日頃頑張っている自分へのご褒美にもぴったり。売り切れ次第終了の商品もあるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。
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1. 「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」648円
まずご紹介するのは、「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」648円（税込）です。シャトレーゼの中でもやや高価格帯の商品ですが、名前の通り“プレミアム” なおいしさを堪能できるリッチなショートケーキです。
北海道産のバニラビーンズ入り純生クリームに、ふわふわで口どけのよいスポンジ、厚くスライスしたいちごを重ね、仕上げには大きないちごが丸ごと2個もトッピングされています。
いちごが大きくカットされているため、どこを食べてもジューシーな果肉の甘さを楽しめるぜいたくな味わい。バニラの風味が広がる純生クリームのコクと、軽やかなスポンジが絶妙にマッチしています。
2. 「こいのぼり 小倉クリーム」140円
続いて紹介するのは、「こいのぼり 小倉クリーム」140円（税込）。こどもの日に食べたくなる、こいのぼりモチーフがかわいらしいどら焼きです。
生地の中には、シャトレーゼ自家炊きの粒あんと北海道産バターをあわせた小倉クリームとお餅がサンドされています。こいの絵柄が焼印されたどら焼き生地が特徴の、通常販売はしていない数量限定商品です。
お餅と小倉あんは半分ずつ入っており、もちもち食感のお餅とバター風味が効いた小倉あんの口どけのよさを同時に味わえます。厚みのあるどら焼き生地も“もちっ”とした食感で食べ応えも◎。通常のどら焼きよりも小ぶりで持ちやすく食べやすいため、子どものおやつにもおすすめです。
3. 「特撰柏餅 二種3個入（こし餡・よもぎ粒餡）」453円
最後に紹介するのは、「特撰柏餅 二種3個入（こし餡・よもぎ粒餡）」453円（税込）。こどもの日に楽しむ食べ物といえば、“柏餅”を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
こちらは、シャトレーゼ自家炊きの北海道産小豆を使用したこしあんを団子生地で包み、緑色の柏葉を巻いた「特撰柏餅こし餡」と、 よもぎ入りの団子生地で北海道産小豆使用の自家炊き粒あんを包み、茶色の柏葉を巻いた「特撰柏餅よもぎ粒餡」の2種類を楽しめる詰め合わせです。
シャトレーゼの柏餅は、団子生地にコシがあり、あんこがたっぷり！ ひと口食べると、滑らかなこしあんが口いっぱいに広がります。甘さにくどさがなく、食べやすいのもうれしいポイント。よもぎ粒あんは、よもぎの風味がふわっと広がるおいしさが魅力です。
詰め合わせではなく、1個売りの「特撰柏餅 こし餡」「特撰柏餅 よもぎ粒餡」各151円（税込）もあります（5月3日〜5月5日のみ取り扱い休止）。
ちなみに柏餅は、新芽が出るまで古い葉が落ちない柏の特徴から、子孫繁栄や家系が絶えないという縁起のよさに結びつき、子どもの健やかな成長を願う和菓子とされているのだそう。和菓子好きはもちろん、こどもの日に食べたい和菓子です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」の限定商品です。気になった商品がある人は、ぜひお近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)