【2026年5月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
惜しみなく注ぐ！
・全体運
人一倍感度がいいあなた。国際情勢の危うさをダイレクトに受けていそう。でも、心配し過ぎると病んでしまうだけ。ここは、開き直りましょう。人の善意を信じる、物事をポジティブに捉える、そして、今、あなたがやれることをやるとハラをくくるのです。仕事をキッチリとこなす、家族とのつながりを大事にする、日常を快適に整えていくことが何よりも大事。まだ起こっていないこと、この先の事で不安になるなんてもったいない！
心の安定のための備えをするのは、大賛成。何もしないよりも、ずっといいはず。ゴールデンウイークは、最新に触れるチャンス。デジタルアートや期間限定のイベントで、「今どき」を満喫しましょう。趣味への投資も、捗ります。
・社交運
人とのつながりの中に幸運が隠れています。新しい出会いを求めて、あちこち顔を出してみましょう。異業種交流会や友達同士の集まり、地域のコミュニティーへの参加が人生を豊かにしていくはず。連休明けは、チームワークがモノを言います。助け合いの精神で、課題をクリアしていきましょう。ボディメンテナンスは、新しいやり方を試すチャンス。セカンドオピニオンにかかるのもオススメです。貯蓄は、積み立てをスタートさせて。
・恋愛運
恋は、カジュアルなムード。互いに気を許しあえて、自由度が高まっていくでしょう。プラスに働けば、縛りのない関係へ。でも、寛容さに甘えてしまうと、空中分解する恐れも。放置プレイにならないように注意を。
ラッキーポイント……カーキ、バッカブルジャケット、サンダル、足裏マッサージ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）愛こそ全て！
惜しみなく注ぐ！
・全体運
人一倍感度がいいあなた。国際情勢の危うさをダイレクトに受けていそう。でも、心配し過ぎると病んでしまうだけ。ここは、開き直りましょう。人の善意を信じる、物事をポジティブに捉える、そして、今、あなたがやれることをやるとハラをくくるのです。仕事をキッチリとこなす、家族とのつながりを大事にする、日常を快適に整えていくことが何よりも大事。まだ起こっていないこと、この先の事で不安になるなんてもったいない！
・社交運
人とのつながりの中に幸運が隠れています。新しい出会いを求めて、あちこち顔を出してみましょう。異業種交流会や友達同士の集まり、地域のコミュニティーへの参加が人生を豊かにしていくはず。連休明けは、チームワークがモノを言います。助け合いの精神で、課題をクリアしていきましょう。ボディメンテナンスは、新しいやり方を試すチャンス。セカンドオピニオンにかかるのもオススメです。貯蓄は、積み立てをスタートさせて。
・恋愛運
恋は、カジュアルなムード。互いに気を許しあえて、自由度が高まっていくでしょう。プラスに働けば、縛りのない関係へ。でも、寛容さに甘えてしまうと、空中分解する恐れも。放置プレイにならないように注意を。
ラッキーポイント……カーキ、バッカブルジャケット、サンダル、足裏マッサージ
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)